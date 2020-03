Previsioni Meteo Aeronautica Militare: nel weekend l’Anticiclone inizia a cedere

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per domani 19 Marzo 2020

Domani al Nord ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutte le regioni. Centro e Sardegna: alternanza di schiarite ed annuvolamenti sulla Sardegna; tempo stabile e soleggiato sulle regioni peninsulari. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione, a parte qualche nube più consistente attesa sull’isola e sulla Calabria meridionale. Temperature: minime in diminuzione lungo l’arco alpino e sulla Sardegna occidentale e meridionale, in rialzo su Pianura padana occidentale, emiliana e veneta, nonché su Appennino settentrionale, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Salento e Sicilia meridionale, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento su Liguria centro-orientale, aree pedemontane piemontesi, Emilia-romagna, regioni centrali peninsulari, Molise, Campania, Puglia e rilievi lucani, in tenue flessione lungo l’area ionica di Basilicata e Puglia, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: deboli orientali sulle isole maggiori; generalmente variabili e di debole intensità altrove. Mari: da mossi a localmente molto mossi al largo il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia ed il basso Ionio; mossi l’Adriatico meridionale ed il restante Ionio; da poco mossi a mossi il mare di Sardegna, il Tirreno meridionale ad ovest ed il medio Adriatico; poco mossi i restanti bacini.

Le Previsioni Meteo fino al 24 Marzo 2020

Venerdì 20 marzo al Nord tempo variabile con addensamenti compatti sui rilievi e meno consistenti sulla pianura. Nelle ore centrali della giornata attese precipitazioni sparse su aree pedemontane piemontesi ed Appennino, isolate su Alpi e prealpi. Quota neve sulle Alpi occidentali oltre i 2000 metri; locali foschie dense al mattino sulla Pianura orientale e sul mantovano. Centro e Sardegna: molte nubi sull’isola, meno consistenti sull’area occidentale, con deboli piogge relegate al settore orientale; sulle regioni peninsulari tempo stabile e soleggiato lungo le coste ed annuvolamenti compatti a ridosso delle dorsale appenninica; attese velature serali sulle zone costiere adriatiche e sulla Toscana.Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare a tratti intensa sulla Sicilia con isolati piovaschi sull’area orientale; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del sud. Temperature: minime in rialzo sulla Sardegna centromeridionale, in lieve flessione sulle Alpi centro-occidentali e sul Salento, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione su Piemonte centromeridionale, Liguria, restante Appennino settentrionale e su quello Toscano, nonché su coste tirreniche centrali e della Campania, in aumento sul resto del sud, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: moderati di scirocco sulle isole maggiori, con rinforzi sull’area meridionale della Sardegna; deboli meridionali al centro-sud peninsulare; generalmente deboli di direzione variabile al nord. Mari: molto mossi il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia, quest’ultimo localmente agitato sulla porzione più meridionale dalla sera; da mossi a molto mossi il mare di Sardegna ed il Tirreno meridionale parte ovest; da poco mossi a mossi lo Ionio meridionale ed il restante Tirreno; poco mossi i restanti bacini.

Sabato 21 marzo graduale peggioramento al nord e sulla Sicilia, con possibili precipitazioni diffuse su Alpi e prealpi centro-orientali e sull’isola ed a carattere isolato sulle restanti zone di Lombardia, Emilia-romagna e triveneto; dal pomeriggio quota neve sulle Alpi centro-orientali oltre i 1500 metri. Sul resto del paese cielo velato ma con rapido aumento della nuvolosità compatta su Sardegna ed Appennino centrale con locali piogge a ridosso dei rilievi peninsulari; copertura in intensificazione anche lungo le aree adriatiche dal tardo pomeriggio, nonché su Campania e Calabria, con possibili rovesci su quest’ultima dalla sera.

Domenica 22 marzo inizialmente nuvolosità irregolare a tratti intensa su tutto il paese con possibili precipitazioni sparse a ridosso della dorsale appenninica centrosettentrionale, su Sardegna orientale ed al sud, più diffuse al nord e prevalentemente nevose sulla catena alpina; dal pomeriggio atteso un generale miglioramento con attenuazione di copertura nuvolosa e fenomeni sulle regioni settentrionali e su quelle peninsulari centrali. Quota neve sulle Alpi generalmente oltre i 1400 metri.

Lunedì 23 marzo cielo sereno o poco nuvoloso al nord; nubi compatte sulle regioni centrali adriatiche e sulla Sardegna orientale ma in successivo dissolvimento e bel tempo sul resto del centro; molto nuvoloso invece al meridione con possibili deboli precipitazioni sulle relative regioni peninsulari, mentre rovesci più frequenti interesseranno la Sicilia orientale.

Nella giornata di martedì 24 marzo molte nubi sulle isole maggiori, con possibilità di locali piogge sulla Sardegna orientale e tempo stabile e soleggiato sul resto del paese.