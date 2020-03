Previsioni Meteo Aeronautica Militare: piogge nel weekend, poi torna l’Anticiclone

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per domani 14 Marzo 2020

Domani al Nord: estesa copertura nuvolosa, meno consistente sulla Valle d’Aosta, con precipitazioni sparse, più diffuse sulle Alpi di Lombardia e Piemonte settentrionale, ma in generale in attenuazione mattutina. Quota neve lungo l’arco alpino e sulle Prealpi lombarde generalmente oltre i 1000-1200 metri, in calo fino a 800-900 metri sulle relative aree del Trentino-Alto Adige. Dal pomeriggio graduale miglioramento a partire dalle regioni orientali. Centro e Sardegna: molte nubi sulle regioni peninsulari con deboli piogge sparse, specialmente su quelle adriatiche. Dalla serata locali rasserenamenti sul versante tirrenico; sulla Sardegna alternanza di schiarite e annuvolamenti, più consistenti sull’area settentrionale. Sud e Sicilia: cielo in prevalenza velato su Sicilia e Calabria ma con locali schiarite al mattino e alla sera; annuvolamenti compatti su Molise e Puglia centrosettentrionale con deboli piogge in estensione serale al Salento. Altrove nubi alte e sottili, più consistenti dalla serata su Campania e Basilicata. Temperature: minime in calo su Nord-Est, Lombardia, Valle d’Aosta, restanti Alpi occidentali, aree interne dell’Abruzzo, Basilicata e Calabria ionica, in rialzo su Toscana, Umbria, aree interne laziali e aree tirreniche di Calabria e Sicilia, stazionarie altrove. Massime in aumento su Liguria, alta Toscana, Campania e restanti aree tirreniche meridionali, in diminuzione sul resto del paese, più marcata su pianura settentrionale occidentale, Emilia-Romagna e Marche.

Le Previsioni Meteo fino al 19 Marzo 2020

Domenica 15 marzo al Nord annuvolamenti compatti al Nord-Ovest, su Trentino-Alto Adige e Prealpi venete, meno consistenti sulla Liguria, in graduale diradamento sulle aree pianeggianti nel corso della giornata; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord. Centro e Sardegna: molte nubi su versante adriatico, basso Lazio e restante dorsale appenninica con deboli piogge, specie sull’area adriatica; dalla tarda mattinata attenuazione dei fenomeni con successivi ampi rasserenamenti; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, salvo qualche nube più consistente al mattino sull’area orientale della Sardegna. Sud e Sicilia: sulla Sicilia cielo in prevalenza sereno, a eccezione di addensamenti compatti sull’area tirrenica. Tuttavia, dalla sera nubi basse interesseranno anche il resto dell’isola, con isolati piovaschi sull’area orientale; sulle regioni peninsulari molte nubi con deboli piogge sparse, specie sull’area adriatica e sulla Calabria meridionale; dal tardo pomeriggio attesi ampi rasserenamenti a partire da Campania e Molise. Temperature: minime stazionarie o al più in lieve rialzo su basso Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, in calo altrove, più marcato sulla Toscana; massime senza variazioni di rilievo al Nord, su Sardegna occidentale e alto Lazio, in diminuzione sul resto del paese, specialmente al Sud e sull’Abruzzo.

Lunedì 16 nuvolosità irregolare a tratti intensa al Sud e sulla Sicilia. Ampi e persistenti rasserenamenti altrove, salvo nubi alte e sottili al Nord-Ovest e sulla Sardegna.

Martedì 17 alternanza di schiarite e annuvolamenti sulla Sardegna. Cielo sereno con al più velature in transito sul resto del paese.

Sia nella giornata di mercoledì 18 che in quella di giovedì 19 condizioni stabili e soleggiate su tutto il paese.