Previsioni Meteo, al Sud piogge e maltempo per tutta la settimana: Aprile inizia con connotati pienamente invernali

Previsioni Meteo – Prima di un ripristino anticiclonico più consistente e significativo, che potrebbe protrarsi anche per diversi giorni nel corso della seconda settimana di marzo, alcune regioni italiane dovranno fare ancora i conti con una circolazione moderatamente instabile, questa volta, però, di matrice più occidentale, quindi con connotati non freddi, per il prosieguo della settimana. Il tempo, pertanto, non si rimetterebbe dopo il passaggio del fronte instabile invernale tra martedì e mercoledì, o perlomeno non ovunque sul territorio nazionale. Le regioni estreme meridionali e le isole maggiori, infatti, verrebbero interessate, in particolari tra venerdì e sabato, da una circolazione depressionaria, in questi giorni agente sulla penisola iberica, ma via via in spostamento verso il Mediterraneo centro-meridionale per metà-fine settimana.

Un aumento di nubi più consistente, in conseguenza dell’approssimazione della bassa pressione alle regioni meridionali italiane, ci sarebbe già da giovedì 2, soprattutto dal pomeriggio-sera, sulla Sicilia e sulla Sardegna, tuttavia senza particolari fenomeni associati o solo qualche debole pioggia sparsa sulle aree centro-occidentali siciliane e su quelle meridionali della Sardegna. Un peggioramento più serio, invece, si sarebbe stata per il corso di venerdì 3 aprile, con pioggia via via più diffusa sulla Sicilia e sulla Calabria, localmente sul Sud della Sardegna. Nel corso della sera, le precipitazioni potrebbero divenire anche moderate o localmente forti sulla Sicilia settentrionale e centro-orientale e sulla Calabria ionica. Sempre nella sera di venerdì, pioggia anche verso la Lucania centro-meridionale e il Centro Sud della Puglia. Nubi in aumento sul resto del Sud e sul resto della Sardegna, ma senza fenomeni associati o soltanto qualcuno debole e occasionale.

Anche per la giornata di sabato 4, le estreme regioni meridionali italiane sarebbero ancora alle prese con nubi e piogge diffuse, più intense sul Nord della Sicilia, sui settori ionici siciliani e sulla Calabria ionica. Piogge ricorrenti ancora sul Centro Sud della Lucania e sul Centro Sud della Puglia, insisterebbero nubi sul resto delle regioni meridionali, ma senza piogge associate e anche con schiarite sulla Campania centro settentrionale, specie occidentale. Sul resto dell’Italia, tanto sole splendente e bel tempo ovunque, miglioramento anche sulla Sardegna con ampio soleggiamento. Le temperature, in via generale, risulterebbero in aumento un po’ su tutto il paese, rispetto alla fase più fredda precedente, forse meno in Sicilia dove potrebbero rimanere più o meno stazionarie, in un contesto generale ancora un po’ inferiori alle medie del periodo. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: