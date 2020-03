Previsioni Meteo, Anticiclone dominante ma da Ovest arriva un fronte nuvoloso che provocherà qualche pioggia in Sardegna e Sicilia

Previsioni Meteo – L’alta pressione, come annunciato, è tornata a prevalere sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, ma imponendosi decisamente anche su gran parte dell’Europa. L’unica area europea che non gode della copertura anticiclonica e, piuttosto, interessata da una azione depressionaria instabile, è solo la penisola iberica. La figura stabilizzante pone attualmente i suoi massimi tra il Nord Est Italia, le regioni danubiane e fino alla Polonia, mostrandosi leggermente meno protettiva per le nostre regioni estreme meridionali. I valori barici, soprattutto al solo, sono alti un po’ ovunque, mediamente si è intorno ai 1030 hpa, 1028 sulle Isole maggiori. Tuttavia, le quote medio-alte, si ravvisa una maggiore défaillance dei geo-potenziali in corrispondenza in particolare dei nostri settori insulari.

Come visibile dall’ultimo scatto satellitare, che fotografa la situazione mattutina, condizioni di tempo ampiamente sereno e soleggiato, interessano la gran parte del paese, in particolare le aree centro-orientali del Nord, quindi orientali in genere, adriatiche e anche gran parte del Sud peninsulare. Sui settori tirrenici, invece, per umidità fornita dal mare, ma anche per influenze umide alle quote medio-alte provenienti dalla depressione iberica, sono più presenti nubi di varia tipologia, che comunque portano cieli un po’ più nuvolosi, spesso lattiginosi sui settori tirrenici, anche coperti sulle Isole maggiori. In particolare, su diverse aree insulari, sono presenti anche nubi medio-basse e queste indotte, però, da una circolazione orientale che asseconda il moto orario tipico dell’alta pressione. Infatti, si tratta di infiltrazioni un po’ più fresche provenienti da Est che sono in grado di determinare addensamenti un po’ più significativi appunto sulle nostre due Isole maggiori, più esposte rispetto agli altri settori.

Su alcune delle aree insulari, in particolare dalle prossime ore pomeridiane, ma soprattutto serali e notturne, sono attese anche delle deboli e locali piogge. Come mostra l’immagine precipitazioni, occasioni per addensamenti e qualche debole fenomeno sparso saranno possibili su tutte le aree delimitate con colorazione blu. Naturalmente, si tratterà di precipitazioni irregolari, molto localizzate, mediamente sotto forma di piovaschi deboli e anche occasionali. Tuttavia, sulle aree più scure potranno esserci fenomeni un po’ più significativi con qualche modesto accumulo. Sono attesi 1/3 mm tra il Siracusano e il Ragusano, fino a 3/7 mm sul Trapanese, accumuli fino a 10 mm sul Cagliaritano sudorientale. Su queste medesime aree, e sul medio basso Tirreno in genere, specie in mare, le nubi irregolari continueranno a essere abbastanza presenti fino a metà settimana, seppure senza particolari fenomeni associati, specie da domani sera.

Circa le temperature, esse sono previste fino a 3/5°C sopra la media sulle regioni settentrionali, 1/3°C sopra su quelle centrali e nella media o solo 1/2°C sopra al Sud peninsulare. Temperature nella media o localmente leggermente sotto sulle Isole maggiori.