Previsioni Meteo Aprile 2020: alternanza tra Anticicloni e ondate di maltempo

Previsioni Meteo Aprile – Volgiamo lo sguardo, in questa indagine, sulla possibile evoluzione del tempo per tutto il mese di aprile, sulla base delle nostre consuete indagini teleconnettive. In primis, il dato degli indici descrittivi AO, NAO, PNA, ci indica una prima parte del mese, primi 4-5 giorni, in territorio negativo di tutta la triade. Piuttosto probabile, quindi, che il mese di aprile inizierà con tempo instabile e con buona probabilità anche freddo soprattutto sulle regioni centro settentrionali. Per il prosieguo della prima decade di aprile, l’evoluzione prevede un rialzo sia dell’indice AO che NAO su valori positivi, intorno a +1/+1,5, segno questo senz’altro di una accelerazione delle velocità zonali, peraltro riscontrata dai Forecast alle medie quote atmosferiche; indice PNA su valori sempre negativi o, al più, tendente alla neutralità. Ne conseguirebbe, per via di una nuova accelerazione delle velocità zonali, una ripresa anticiclonica su buona parte del bacino centrale del Mediterraneo e dell’Italia, soprattutto sulle aree centro-meridionali, meno su quelle del Nord. A seguire, verso metà mese e ancora per la seconda parte di aprile, la tendenza sarebbe per nuova decelerazione delle correnti zonali, calo degli indici AO e NAO e circolazione che tornerebbe a farsi meridiana, a causa di uno spostamento più a Ovest nei centri di alta pressione. Insomma, una seconda parte del mese che vedrebbe instabilità ricorrente e magari anche azioni subpolari più fredde in grado di determinare qualche ultimo colpo di coda invernale. Vediamo l’evoluzione più in dettaglio, sorvolando sui primi 4/ 5 giorni del mese perchè trattati in maniera più approfondita in altre sedi.

Tendenza meteo per la fase 6/12 Aprile:

In questa fase, su buona parte del nostro bacino, ma in particolare sulle aree centro-meridionali, potrebbe farsi strada una discreta azione anticiclonica, frutto di uno spostamento del baricentro depressionario nord-atlantico più verso i settori oceanici e occidentali europei. Di conseguenza, il Mediterraneo centrale, ma anche in parte orientale, risentirebbe di più di un flusso stabilizzante subtropicale, in moderata ascesa meridiana lungo l’ascendente depressionario sull’Ovest del Continente. Tuttavia, secondo almeno i parametri attuali, potrebbe non trattarsi di un’alta pressione particolarmente ostinata, almeno non molto incidente in termini di slancio in latitudini, perché il flusso zonale atlantico non si manterrebbe molto alto, quindi sarebbe in grado di inibire eccessivi promontori anticiclonici. Nella sostanza l’alta pressione potrebbe riuscire a coprire e a proteggere abbastanza bene le regioni centro meridionali in genere, con una fase di tempo in prevalenza stabile e anche ampiamente soleggiato, salvo disturbi occasionali, mentre le aree settentrionali rimarrebbero maggiormente esposte ai flussi instabili occidentali con piogge ogni tanto. Termicamente ci sarebbe un aumento abbastanza deciso, rispetto alla prima parte del mese, tuttavia non sono previste temperature particolarmente calde o in eccesso rispetto alle medie del periodo.

Tendenza meteo per la fase 13/19 Aprile:

Verso metà mese, le dinamiche circolatorie tornerebbero progressivamente a cambiare, a causa di un nuovo rallentamento delle correnti tese zonali e, quindi, i cavi d’onda subpolari riuscirebbero a incidere in misura maggiore verso le medie basse latitudine anche continentali. Probabilmente nella prima fase del periodo, potrebbe aversi ancora un alternarsi tra veloci incursioni nordatlantiche, più efficaci sulle regioni centro orientali del Nord e lungo il medio basso Adriatico, e recuperi anticiclonici. Quindi un avvicendamento di fasi più instabili e altre con maggiore soleggiamento. Gradualmente, soprattutto poi verso la fine della seconda decade, potrebbe ipotizzarsi anche qualche affondo subpolare più incisivo sul fianco orientale dell’alta pressione che, nel frattempo, andrebbe spostando i suoi massimi sempre più verso Ovest. Pertanto, dopo metà mese e verso il 20, non sarebbe esclusa qualche saccatura subpolare più tagliente con tempo instabile, anche dai connotati simili invernali. Le temperature sarebbero più o meno nelle medie stagionali nella prima parte del periodo, poi potrebbero calare e portarsi anche sotto le medie.

Tendenza meteo per la fase 20/30 Aprile:

L’ultima parte del mese, potrebbe vedere una progressione verso azioni meridiane ancora instabili e probabilmente anche più schiette, per qualche fase, con rischi di ultimi colpi di coda invernali sul Mediterraneo centrale e anche sull’Italia. Questa evoluzione, naturalmente, appare la più aleatoria, perché si pone a una distanza temporale quasi impeditiva ai fini di una indagine evolutiva. Tuttavia i forecast attualmente disponibili, ci indicano un tipo barico che continuerebbe a computare anticicloni più occidentali e, invece, il Mediterraneo centrale e l’Italia decisamente scoperti ad azioni instabili e anche relativamente fredde subpolari.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente la possibile evoluzione del tempo per il corso di aprile, apportando periodici aggiornamenti sulla tendenza di massima per tutto il mese.