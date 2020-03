Previsioni Meteo, attenzione al weekend: arriva il freddo da Nord/Est tra Sabato e Domenica dopo una settimana di Anticiclone

Previsioni Meteo – Il Mediterraneo centrale e l’Italia continuano a vivere una fase anticiclonica piuttosto dichiarata. L’alta pressione copre in lungo e in largo gran parte del territorio europeo, fatta eccezione per Il settore iberico, soprattutto centro-meridionale, i settori intorno al Mar Nero, quelli dell’Est Mediterraneo e quelli estremi settentrionali, scandinavi, dove sono attive azioni depressionarie instabili con tempo più compromesso. Il bel tempo e la stabilità insisteranno ancora per la giornata odierna, per quella di domani e anche per gran parte di venerdì, salvo primi cedimento proprio per venerdì pomeriggio-sera al Nord, con più nubi e qualche prima debole pioggia sparsa. Vanno evidenziate nubi soprattutto medio-alte, di più nella giornata odierna, meno tra domani e venerdì, sulle due isole maggiori, occasionalmente sul basso Tirreno, sul Sud della Puglia e anche sulle Marche, aree interne toscane, verso l’Abruzzo, ma ovunque nubi mediamente innocue o responsabili solo di qualche debole fenomeno sulla Sardegna centro-meridionale. Avvisaglie di un cambiamento, invece, arriverebbero già nel corso di venerdì 20 sulle regioni occidentali e sull’Emilia, dove aumenterebbero le nubi anche con qualche prima debole pioggia. Nel corso del fine settimana, invece, inizierà a muoversi qualcosa via via di più consistente, con un progressivo cedimento della pressione a iniziare dai settori settentrionali, ma anche occidentali.

Come visibile dal secondo prospetto barico, un primo impulso più fresco in quota, in azione verso la Germania, inizierebbe ad influenzare il settore Alpino e quello nordorientale, mentre un secondo agirebbe in prossimità dell’Istria e dell’Alto Adriatico. Una corrosione evidente del campo anticiclonico, si concretizzerebbe anche da Ovest, per l’avanzata di flussi instabili dalle Baleari. Insomma, il bel tempo soleggiato prevalente, inizierebbe a essere via via più circoscritto nel fine settimana. Più nello specifico, per sabato 21, al Nord e sulla Sardegna, aumenterebbero le nubi, con qualche pioggia sparsa, possibile fino al Nord Appennino. Nubi in intensificazione anche sulla Sicilia e su buona parte del Centro, soprattutto sui settori appenninici, ma qui senza fenomeni degni di nota; ancora sole prevalente sul medio-basso Adriatico e al Sud.

Per domenica, le Infiltrazioni di aria umida e instabile da Ovest e di aria via via più fredda soprattutto da Nordest, si farebbero ancora più penetranti, con nubi e piogge più diffuse al Nord, anche sul Nord Appennino e sulle aree tirreniche, soprattutto interne, fino al Centro Nord della Sardegna e localmente fino al basso Tirreno. Le regioni adriatiche in genere e quelle meridionali rimarrebbero ancora un po’ più al margine dell’instabilità, salvo più nubi con primi addensamenti e qualche debole precipitazione in serata specie sulle aree peninsulari più orientali. C’è ancora un po’ di divergenza, nel prospetto dei vari modelli matematici, circa l’entrata o meno di aria fredda nel corso di domenica sera, ma qualche modello, come quello europeo, ipotizza isoterme già piuttosto fredde su buona parte del Nord e sul medio-alto Adriatico nel corso della serata di domenica. Al di là di questa incertezza ancora sulla tempistica, cresce in maniera esponenziale il rischio di un’ondata di freddo fuori stagione a iniziare, se non da domenica sera, da lunedì 23, ondata di freddo che potrebbe assumere anche connotati importanti, spiccatamente invernali con possibile rischio di brusco crollo termico per 3-4 giorni e anche di nevicate fino a bassa quota. Ma su questa tendenza faremo degli approfondimenti mirati in giornata e altri in settimana.