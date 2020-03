Previsioni Meteo, brusco stop della Primavera nel weekend: Domenica 22 Marzo inizia il colpo di coda dell’Inverno

Previsioni Meteo – L’alta pressione, nonostante subirebbe attacchi in questi giorni da parte di piccoli nuclei instabili che tenterebbero di infiltrarsi nel campo anticiclonico, riuscirebbe a tenere bene ancora la posizione fino a sabato, magari solo con qualche azione instabile a carattere locale. Via via, però, essa dovrebbe cedere il passo per l’arrivo di un nucleo di aria molto fredda proveniente dall’entroterra Russo e che avanzerebbe progressivamente verso Ovest, iniziando a sfondare sul Mediterraneo proprio nel corso della seconda parte di domenica. Rispetto a quanto già evidenziato nell’aggiornamento di ieri, gli ultimi dati sarebbero per un tempo migliore nella giornata di sabato.

Secondo il prospetto barico evidenziato, per sabato resisterebbe diffusamente ancora una moderata alta pressione su gran parte del territorio, magari soltanto con un po’ più di nubi irregolari e qualche locale pioggia occasionale sui rilievi centro-orientali del Nord, isolatamente e in forma debole sui rilievi delle Marche, al pomeriggio, e qualche pioggia in più sulla Sicilia, specie in serata. Sul resto dei settori peninsulari, prevarrebbe un tempo asciutto e anche ampiamente soleggiato, salvo un po’ di nubi basse di tipo marittimo, lungo le coste del medio-alto Tirreno, tra la Toscana e la Liguria, altre nubi basse, qui magari più spesse e anche con locale copertura, sulla Sardegna centro-meridionale e sui canali delle isole maggiori.

Relativamente a domenica, invece, l’aria fredda proveniente dalla Russia, immagine barica in evidenza, si avvicinerebbe minacciosamente sempre più all’Italia e, al tempo stesso, anche da Ovest flussi più instabili si approssimerebbero al Mediterraneo centrale. Il tempo andrebbe compromettendosi progressivamente su tutto il paese, con un aumento generalizzato della nuvolosità e anche precipitazioni sparse. Queste, come evidenzia l’ultima immagine precipitazioni, sarebbero più diffuse, qui per azione progressivamente più diretta dell’aria fredda Nordest, su gran parte dei settori alpini e prealpini, sul Centro Sud Appennino, anche localmente sulle aree tirreniche tra Toscana e Lazio, occasionalmente sulle coste del Medio Adriatico, e piogge più diffuse sulle regioni meridionali, a iniziare dalla Sicilia al mattino, per poi progredire, in giornata a la sera, verso gran parte del Sud peninsulare, eccetto le aree meridionali della Puglia. Dovrebbe andare meglio il tempo sulla Pianura padana in genere e anche sulle pianure del Nordest. Da segnalare anche un progressivo calo della temperatura che diverrebbe via via più sensibile nel pomeriggio-sera, soprattutto al Nord e sul medio-alto Adriatico, con locali nevicate irregolari fino a quote collinari o anche basse, in serata, sulle Prealpi, specie centro orientali, occasionalmente sul Nord Appennino.