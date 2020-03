Previsioni Meteo, confermata un’ondata di freddo tipicamente invernale a cavallo dell’equinozio di primavera

Previsioni Meteo – Il dato serale, in riferimento al possibile cambiamento del tempo per la prossima settimana, inizia a essere senz’altro più efficacemente indicativo e anche più credibile. Ciò, innanzitutto, per una sostanziale omogeneità di vedute da parte di tutti i centri di calcolo mondiali, nella emissione serale, circa l’evoluzione a impronta decisamente invernale che avrebbe inizio proprio da lunedì 23, univocità non rinvenuta nei giorni passati e sino all’aggiornamento mattutino odierno; poi, naturalmente, anche per i tempi che iniziano ad accorciarsi rispetto all’evento, siamo intorno alle 144/168 ore. Ad avere maggiore affidabilità in questo range temporale non sono tanto le singole corse dei modelli, quanto il loro dato Ensemble, cioè l’insieme di tutte le soluzioni.

A indicare un chiaro assetto barico di tipo invernale per la prossima settimana, a partire subito, da lunedì 23, è proprio la versione Ensemble del modello europeo ECMWF, per di più il modello più performante nel medio lungo periodo, attraverso la barica espressa nell’immagine in evidenza. Lo scenario proposto, vedrebbe uno dei blocchi più classici alla circolazione atlantica, con alta pressione a tutto campo su Centro-Ovest e Nord Europa, promontorio fino alla Scandinavia, o persino oltre, e corridoio gelido disteso dalla Russia fino a tutta l’Est ‘Europa e il Mediterraneo fino alle porte del Mediterraneo.

La mappa di riferimento, addirittura, è attesa per metà giornata di domenica 22, quindi ancora in anticipo e, rappresentando essa una sintesi di tutte le simulazioni, l’affidabilità inizia a crescere in maniera esponenziale. Per di più, nello stesso range temporale il medesimo scenario barico, più o meno, è visto anche dal modello americano GFS, sempre nella versione Ensemble. Già se stessimo solo a questo dato, ripetiamo decisamente più affidabile, le probabilità di avere un irruzione fredda diretta sull’Italia inizierebbero ad essere intorno al 50% o persino oltre.

Ma abbiamo anche l’evoluzione successiva, sempre del modello europeo e ancora in versione Ensemble, la quale mostra, per martedì 24, un chiaro sfondamento dell’aria fredda sul Centro Nord Mediterraneo, con l’Italia sulla traiettoria principale della saccatura fredda continentale e interessata in pieno da un tipo di tempo freddo, invernale e nevoso fino a bassa quota. Questo secondo prospetto barico, però, si pone a circa 8 giorni, per cui non possiamo dargli credito così come rappresentato. Tuttavia, stanti buoni presupposti già da domenica 22, le probabilità che l’Italia possa vivere una fase invernale fredda, a iniziare da lunedì 23 marzo e per almeno 3/4 giorni a seguire, se non di più, iniziano a farsi medio-alte.

La redazione di MeteoWeb, seguirà costantemente l’evoluzione in riferimento a un sempre più certo drastico cambio del tempo per la prossima settimana, apportando quotidiani aggiornamenti.