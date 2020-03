Previsioni Meteo: forte maltempo e nevicate diffuse da domani, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 7 Marzo

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per domani 2 Marzo 2020

Domani al Nord: nuvolosità compatta con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, più intense su Liguria, restante Appennino e dal pomeriggio su aree prealpine, Veneto e Friuli-Venezia Giulia restanti. Nevicate diffuse ed abbondanti su aree alpine e prealpine oltre i 900 metri al mattino ed in calo generalmente fino a 700 metri dalla prime ore pomeridiane, con ulteriore discesa sulle Alpi di Piemonte e Valle d’Aosta. Quota neve serale sull’Appennino generalmente otre i 600 metri. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto su regioni tirreniche, Sardegna ed Umbria con deboli precipitazioni sparse al mattino. Dal pomeriggio rapida intensificazione dei fenomeni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie su Sardegna, Appennino toscano settentrionale e Lazio centrosettentrionale; sulle altre zone nuvolosità irregolare a tratti intensa, con piogge e locali rovesci dal primo pomeriggio a partire dal settore appenninico ed in successiva estensione a quello pedemontano. Sud e Sicilia: nuvolosità medio-alta sulle aree ioniche e sul resto della Puglia meridionale, più consistente dalla sera ma in un contesto asciutto; altrove inizialmente molte nubi su Campania ed aree interne del Molise con isolati piovaschi e velature anche consistenti sulle altre zone. Dal tardo pomeriggio e’ atteso un generale peggioramento con precipitazioni deboli ma diffuse, ad eccezione della Campania settentrionale e del Molise dove risulteranno più intense ed anche a carattere temporalesco. Temperature: minime in aumento al Sud e sulle coste di Marche ed Abruzzo, in diminuzione su Sardegna orientale, Toscana, aree appenniniche marchigiane, pianura padana ed aree alpine, senza variazioni di rilievo altrove; massime in flessione su nord-ovest, Trentino-Alto Adige, Alpi e prealpi venete, Sardegna e Sicilia tirrenica, in rialzo su Emilia-Romagna, Umbria, aree costiere abruzzesi, Molise, Puglia e Basilicata orientale, stazionarie sul resto del Paese. Venti: da moderati a forti meridionali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria e Lazio, con rinforzi sui rilievi appenninici e lungo le aree costiere; da moderati a forti di scirocco su coste venete e friulane; da moderati a localmente forti occidentali sulla Pianura Padana centro-orientale; deboli meridionali sul rimanente centro-sud con rinforzi su aree appenniniche e Puglia; deboli di direzione variabile altrove. Mari: da molto mossi ad agitati il Mare e canale di Sardegna, fino a molto agitato il Mare di Sardegna dalla sera; molto mossi il mar Ligure, l’Adriatico e lo Ionio, fino a localmente agitati al largo dalla sera; mosso lo stretto di Sicilia.

Le Previsioni Meteo fino al 7 Marzo 2020

Martedì 3 marzo al Nord: sulle aree occidentali tempo variabile, con cielo molto nuvoloso al mattino ed associate deboli precipitazioni su Alpi di Valle d’Aosta e settentrionali del Piemonte, Appennino e restante Liguria di levante. Nevicate sui rilievi appenninici generalmente oltre i 700 metri ed oltre gli 800 metri sulle relative aree alpine. Dal pomeriggio alternanza di schiarite ed annuvolamenti; sul resto del nord cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, più intense ed abbondanti sul Friuli-Venezia Giulia. Nevicate diffuse su Alpi e Prealpi orientali lombarde, Trentino-Alto Adige, restanti aree alpine e prealpine generalmente oltre i 900-1000 metri. Dalla sera attenuazione dei fenomeni su Lombardia ed Emilia-Romagna. Centro e Sardegna: molte nubi su Sardegna, Umbria e regioni tirreniche con piogge e rovesci sparsi, più diffusi al mattino su Toscana settentrionale e Lazio meridionale. Parziale attenuazione serale dei fenomeni; annuvolamenti compatti a ridosso dell’appennino del versante adriatico con precipitazioni deboli e sparse fino a sera, nevose generalmente oltre gli 800 metri; sul resto del centro alternanza di schiarite ed annuvolamenti. Sud e Sicilia: maltempo al sud con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale lungo le aree tirreniche e sulla sicilia meridionale. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni su aree ioniche ed adriatiche con ampi rasserenamenti, mentre altrove si attarderanno fino a sera deboli piogge. Temperature: minime in diminuzione su Alpi occidentali, Appennino settentrionale, isole maggiori, Calabria ionica ed al centro, in aumento su restante nord, Puglia centrosettentrionale e Basilicata orientale, stazionarie sul resto del sud; massime in calo su rilievi di confine, isole maggiori, Emilia-Romagna ed al centro-sud, più marcato sulle regioni meridionali, Sicilia compresa, in rialzo altrove. Venti: forti di maestrale con raffiche fino a burrasca sulla Sardegna; da moderati a localmente forti: da nord-ovest lungo le coste tirreniche meridionali, del basso lazio e sul resto della sicilia con rinforzi sulle aree montuose,settentrionali su rilievi alpini, prealpini ed appennino settentrionale, di foehn sulla pianura padana centro-orientale dal pomeriggio, occidentali sul resto del centro-sud con raffiche fino a burrasca a ridosso della dorsale appenninica e sull’arcipelago toscano, meridionali lungo le coste di Veneto e Friuli-Venezia Giulia; moderati settentrionali altrove. Mari: molto agitati il mare e canale di Sardegna; agitati il tirreno e lo stretto di Sicilia; molto mosso il Mar Ligure, fino ad agitato al largo; molto mossi i restanti mari, fino a localmente agitato al largo l’Adriatico meridionale.

Mercoledì 4 marzo: molte nubi al Sud, su regioni centrali ed isole maggiori con precipitazioni sparse; possibili deboli nevicate sui rilievi abruzzesi. Alternanza di schiarite ed annuvolamenti altrove, con nubi più compatte in serata sui rilievi di confine.

Giovedì 5 marzo annuvolamenti compatti sull’arco alpino, con deboli nevicate sulle creste di confine in dissolvimento pomeridiano. Ampie schiarite sul restante nord. Sul resto del paese molte nubi con possibili piogge e rovesci sparsi, specie su aree tirreniche meridionali ed adriatiche centrali ma in generale attenuazione pomeridiana, ad eccezione della Sicilia settentrionale dove persisteranno fino a sera; ampi rasserenamenti al centro dal pomeriggio.

Venerdì 6 marzo e sabato 7 marzo: tempo stabile e soleggiato, salvo residua instabilità al mattino al Sud. Nella giornata di sabato cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese.