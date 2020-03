Previsioni Meteo, maltempo anche a lungo termine: piogge e nevicate anche negli ultimi giorni di Marzo

Previsioni Meteo – L’Italia nel corso della settimana, vivrà un’intensa fase di tempo perturbato, dapprima freddo, poi probabilmente più mite, ma con precipitazioni intense e anche nevicate abbondanti lungo tutto l’Appennino, localmente anche al Nord e pere diverse fasi fino a bassa quota. Tutto ciò a causa di un vortice freddo fuori stagione che, direttamente dalla Russia, è già in azione sulle nostre regioni e che comporterà un autentico sconquasso atmosferico sul bacino centrale del Mediterraneo. Tant’è che anche quando Il vortice avrà esaurito la sua energia sul Mediterraneo, in questo caso soprattutto centro occidentale, rimarrà una ferita barica aperta che proseguirà fino a fine mese, continuando a condizionare il tempo sul nostro paese. Dopo una breve pausa nelle precipitazioni,

o solo con qualcuna debole residua, in particolare al Centro Sud sabato, per il corso di domenica, una nuova moderata onda instabile nord-atlantica, andrebbe approfondendosì verso la Francia, poi verso la penisola iberica e anche verso il Mediterraneo Occidentale.

Circolazione quindi sostanzialmente più mite, di tutt’altra natura rispetto a quella fredda continentale dei giorni precedenti, tuttavia che si farebbe piuttosto instabile col passare delle ore arrecando nubi e piogge già nel corso di domenica mattina, sulle regioni settentrionali, in particolare su quelle di Nord Ovest ma, poi, nel corso del pomeriggio di domenica, più nubi e deboli piogge sparse anche verso le aree tirreniche un po’ tutte e su quelle relative appenniniche. Nella sera di domenica, le nubi raggiungerebbero tutto il Nord e buona parte delle regioni centrali, eccetto l’Abruzzo e il medio Adriatico in genere, con piogge estese e diffuse, localmente anche forti sul Centro Nord Piemonte, sulla Liguria di Levante e occasionalmente sulle aree centro-occidentali del Veneto. Correnti umide occidentali, continuerebbero a interessare la nostra penisola anche per il corso di lunedì 30, con nubi e piogge diffuse ancora al Nord e sulle regioni tirreniche, dalla Toscana, fino al Lazio, Campania e localmente al Nord della Calabria. Le nubi e le precipitazioni non sarebbero continue e intense, si tratterebbe di impulsi irregolari alternati a fasi più asciutte, tuttavia abbastanza ricorrenti. Insomma ultima parte di marzo che vedrebbe ancora una frequente instabilità, ma più concentrata, specie da domenica, sulle regioni settentrionali e su quelle tirreniche. Le aree adriatiche, soprattutto centro-meridionali e diverse regioni del Sud, potrebbero vedere un tempo mediamente più asciutto. Il contesto termico non sarebbe freddo, con nevicate essenzialmente sui rilievi, di più su quelli alpini e prealpini, a iniziare soprattutto dai 1200-1300 m.

