Previsioni Meteo: maltempo al Centro/Sud, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 14 Marzo

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per domani 9 Marzo 2020

Domani al Nord addensamenti compatti sulla Liguria, basso Piemonte e rilievi emiliani con associate precipitazioni diffuse, nevose sulle relative aree montuose oltre i 900-1000 metri, ma con fenomenologia in assorbimento dalle prime ore serali con schiarite sempre più ampie. Annuvolamenti consistenti anche sulla catena alpina con deboli nevicate fino a sera e quota neve dai 1000 metri; sul resto del settentrione iniziale estesa copertura medio-alta, ma in diradamento dal pomeriggio a partire dal settore occidentale, con ampi spazi di sereno dalla serata. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Sardegna, con piogge o rovesci diffusi e locali temporali, già dal mattino, ma in estensione pomeridiana anche alle aree costiere tirreniche peninsulari; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del centro. Graduale diradamento della nuvolosità dalla serata a partire dalle regioni più settentrionali. Sud e Sicilia: al mattino addensamenti compatti sulla Sicilia tirrenica e Calabria meridionale, con piogge o rovesci sparsi; estese e spesse velature sul resto del meridione. Dal pomeriggio estensione della nuvolosità compatta anche sul resto della Sicilia, con in serata rovesci o temporali, da sparsi a diffusi su tutta l’isola. Temperature: minime in diminuzione al centro-sud peninsulare, Sicilia tirrenica e costiera romagnola, in aumento su aree alpine e prealpine e regioni centroccidentali del nord, stazionarie altrove; massime su Valle d’Aosta occidentale, Pianura padana, regioni centrali tirreniche ed aree costiere di Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, in aumento sulle restanti aree alpine e prealpine centroccidentali, regioni adriatiche centromeridionali, restante parte di Basilicata e Calabria e Sicilia tirrenica, stazionarie altrove. Venti: forti o molto forti di maestrale sulla Sardegna; moderati da nord sulla Liguria; generalmente deboli dai quadranti settentrionali sul resto del paese con rinforzi sulle regioni ioniche. Mari: da agitato a molto agitato il mare di Sardegna; da molto mosso ad agitato il mar Ligure; molto mossi il canale di Sardegna; da mossi a molto mossi il Tirreno, lo stretto di Sicilia e lo Ionio; da poco mosso a mosso l’Adriatico.

Le Previsioni Meteo fino al 14 Marzo 2020

Martedì 10 marzo al Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine centroccidentali, con locali nevicate oltre i 1000 metri; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: al mattino locali addensamenti compatti sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna centromeridionale, e cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro. Dal pomeriggio generale diradamento della nuvolosità compatta, con in serata cielo poco nuvoloso o velato su tutto il centro. Sud e Sicilia: al mattino ancora cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni adriatiche e ioniche e sulle aree interne della Campania, con piogge o rovesci sparsi e locali temporali sulla Sicilia meridionale; cielo in generale velato sul resto del meridione. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta a partire dalle regioni più settentrionali, con in serata ampi spazi di sereno su tutto il meridione. Temperature: minime ancora in diminuzione sulla Pianura padana occidentale, stazionarie sul resto delle regioni centroccidentali del nord, Toscana e sulla Sardegna centromeridionale, in aumento sul resto del paese; massime in aumento al nord, sulle regioni tirreniche peninsulari, sulla Sardegna centroccidentale e sulla Puglia centromeridionale, in diminuzione sulla Sicilia centromeridionale, stazionarie altrove. Venti: da moderati a forti, dai quadranti settentrionali sulla Sardegna e da quelli orientali sulla Sicilia; da deboli a moderati dai quadranti settentrionali sul resto del centro-sud; deboli variabili sul resto del paese, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali in pianura padana. Mari: da molto mosso ad agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia; da mosso a molto mosso il Tirreno; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Mercoledì 11 marzo locali addensamenti bassi al sud, con al più qualche isolato debole fenomeno, in diradamento dal pomeriggio; bel tempo sul resto del paese.

Giovedì 12 marzo: addensamenti compatti sulla Liguria, con locali deboli piovaschi associati; nubi basse sul Piemonte orientale e sulla Lombardia centromeridionale, in estensione dal pomeriggio anche alla restante area pianeggiante delle regioni alpine; bel tempo sul resto del paese.

Venerdì 13 marzo molte nubi al nord e Toscana settentrionale, con piogge diffuse e nevicate sulle aree alpine e prealpine; estese velature al centro; bel tempo sul resto del paese. Dalla serata aumento della nuvolosità bassa sulle regioni tirreniche peninsulari.

Nella mattinata di sabato 14 marzo parziale diradamento della nuvolosità compatta al nord , e suo contestuale aumento sulle regioni centrali, con locali deboli piogge o rovesci; estese velature invece al sud.