Previsioni Meteo, nel weekend arriva un nucleo fresco in transito da Nord: un po’ di maltempo, neve sulle Alpi

Previsioni Meteo – Il nucleo fresco in quota, annunciato per questo fine settimana è che avrebbe aperto una breccia nel vasto campo anticiclonico, à puntualmente arrivato sul Nord Italia. Già diversi settori delle regioni settentrionali, in particolari quelli alpini e prealpini centro-orientali, ma diffusamente anche il Centro Nord della Lombardia e localmente il Veneto, sono interessati dalle nubi e piogge diffuse, anche in forma di rovescio moderato. Molte nubi di tipo medio-basso stanno interessando anche le regioni centrali, soprattutto la Toscana, il Lazio, anche la Sardegna, il Nord Appennino ma, su questi settori, ancora non sono presenti fenomeni degni di nota o solo qualcuno debole occasionali. Per il corso della giornata, nubi diffuse dovrebbero continuare a insistere su tutte le aree centro-settentrionali e via via in intensificazione anche verso la Campania, il Nord della Lucania, il Centro Nord della Puglia. Per le ore pomeridiane, continueranno precipitazioni frequenti sui settori alpini e prealpini centro-orientali, anche verso il Nord e Centro Ovest Piemonte, sulla Liguria, sull’alta Toscana e piogge localizzate sui settori appenninici centrali.

Nubi più intense con possibili piogge anche moderate verso il basso Lazio, la Campania centro-settentrionale, poi localmente verso il centro nord della Puglia. Qualche pioggia occasionale sulle Centro Est Sardegna.

In serata, è atteso un peggioramento più significativo del tempo tra la Campania centro-meridionali, la Lucania e soprattutto il Centro Sud della Puglia, qui anche con piogge localmente forti sui settori interni del Barese, verso il Brindisino, localmente anche su Tarantino e Nord Leccese. Insisterà ancora qualche precipitazione sparsa, ma più debole, su Alpi e Prealpi centro-orientali e qualcuna anche su Nord e Ovest Piemonte, Nord e Sud Toscana e sul Centro Appennino. Sul resto del paese, saranno presenti nubi irregolari, ma precipitazioni perlopiù assenti o soltanto deboli occasionali.

Per la giornata di domani, domenica 15 marzo, nubi irregolari potrebbero continuare a interessare gran parte della penisola, ma le precipitazioni sono attese mediamente più deboli e piuttosto localizzate. In particolare, nella mattinata di domani addensamenti e locali piogge saranno ancora possibili su alta Lombardia, Nord e Ovest Piemonte, qualcuna sul Lazio centro-meridionale e sui rilievi del Medio Adriatico. Nubi irregolari e qualche pioggia sulla Puglia, specie centro-settentrionale, sull’estremo Sud della Campania, sulla Lucania, occasionalmente sul Nord della Calabria. Tempo migliore sul resto del paese, anche con ampie schiarite soleggiate. Nelle ore pomeridiane e serali di domenica 15, ancora qualche pioggia su alta Lombardia, su Nord e Ovest Piemonte, basso Lazio, nubi più intense e rovesci più diffusi sulla Calabria centro-settentrionale, localmente anche sul Nord Est della Sicilia, deciso miglioramento altrove.

Da evidenziare nevicate, in particolare sui settori alpini e prealpini centro-orientali, mediamente intorno ai 1000 m, ma in diversi casi anche a quote più basse, specialmente durante i fenomeni più intensi, persino a bassa quota localmente sui confini svizzeri. Su Alpi e Prealpi potranno esserci accumuli intorno ai 1000 m sui 5/10 cm mediamente di neve fresca tra oggi e domani, in qualche caso anche verso i 15 cm. Le temperature sono attese in apprezzabile calo, già entro la serata odierna al Nord, un po’ ovunque entro la serata di domenica 15, anche nell’ordine di -8/-10°C, localmente, sulle regioni del medio basso Adriatico e del Centro Sud Appennino. Un rilievo, infine, sui venti, attesi in rinforzo dai quadranti settentrionali o nordorientali, specie sui bacini centro settentrionali e occidentali, poi su Centro Nord Appennino, coste del medio-alto Tirreno e adriatiche.