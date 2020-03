Previsioni Meteo, nuova irruzione fredda nelle prossime ore: fine Marzo e inizio Aprile con NEVE a bassa quota

Previsioni Meteo – Avevamo anticipato sul finire della settimana appena trascorsa, il rischio di una nuova irruzione di aria fredda artica verso l’Italia a cavallo tra fine mese e l’inizio di aprile. Ebbene, con gli ultimissimi dati, l’irruzione è confermata a opera di un nucleo artico che dal Baltico, assecondando un promontorio anticiclonico proteso fino alla Scandinavia, raggiungerebbe le regioni nordorientali italiane già nel corso della prossima notte, per poi tuffarsi sull’Adriatico nel pomeriggio di domani. Una irruzione piuttosto veloce, tant’è che la fase clou dell’evento dovrebbe compiersi tra le ore serali di domani, martedì 31, e quelle mattutine di mercoledì, 1 aprile, tuttavia decisamente incisiva. L’aria fredda in arrivo dal Mar baltico, scontrandosi con quella più mite preesistente, proprio in corrispondenza dei settori centrali italiani, attiverebbe corpi nuvolosi più o meno intensi associati a instabilità di tipo invernale con rovesci e anche nevicate fino a quote basse.

Come visibile dalla prima mappa precipitazioni di sintesi riferita alla giornata di martedì 31, in mattinata, addensamenti con locali nevicate fino a quote basse sarebbero possibile sulle Alpi e Prealpi della Lombardia e poi su quelle del Piemonte. Locali addensamenti con brevi rovesci localizzati sul Nord Appennino, anche qui con locali nevicate fino in collina o in bassa collina. Nubi irregolari altrove al Nord, ma scarsi fenomeni o in prevalenza asciutto con tendenza poi nel corso della giornata a miglioramento anche sulle Prealpi centro-occidentali e sul Nord Appennino. Sempre per la mattinata di martedì, nubi in intensificazione su Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo con rovesci sparsi e fiocchi intorno ai 1000/1200 m. Nel pomeriggio e poi soprattutto la sera di martedì 31, tempo in peggioramento su queste medesime aree e verso le regioni meridionali con piogge, rovesci e nevicate a quote sempre più basse. Le aree più interessate dal maltempo dovrebbero essere il Lazio centro-meridionale, l’Abruzzo, il Molise, anche il Sud delle Marche, poi la Campania e il Nord della Puglia, Nord Lucania in tarda serata. Su queste aree, entro sera arriverebbero rovesci e temporali anche forti con nevicate fino a bassa quota, 300-400 metri o anche a 100/200 m sul centro Appennino. Addensamenti con rovesci irregolari sulla Sardegna, Nord Calabria, resto della Puglia, tempo migliore altrove al Sud. Temperature in sensibile calo al Centro Nord a iniziare dal pomeriggio e soprattutto la sera.

La fase clou del maltempo invernale, è attesa nella notte su mercoledì e ancora al mattino di mercoledì al Sud. Rovesci e nevicate più intense tra Campania, specie centro meridionale e interna, Lucania e le Murge pugliesi, con neve fino a bassa quota, 300/400 m con accumuli, ma comparse anche più in basso, poi fenomeni in trasferimento, al mattino di mercoledì, su Calabria e aree ioniche, con quota neve più alta su Calabria. Piogge e rovesci diffusi anche sulla Sicilia, specie centro occidentale, ma qui il freddo non arriverebbe, quindi neve ad alta quota. Ultimi rovesci e nevicate a bassa quota al primo mattino su basso Lazio, Molise, Nord Campania, poi in miglioramento con nubi irregolari e anche schiarite. Tempo migliore altrove al Centro Nord, con schiarite prevalenti, salvo qualche addensamento ancora e deboli fiocchi a bassa quota su Alpi e Prealpi Lombarde e su quelle piemontesi al primissimo mattino. Ampio soleggiamento al Centro Nord nel corso di mercoledì.

