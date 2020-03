Previsioni Meteo, nuovo ciclone freddo in arrivo sull’Italia: nel weekend piogge, temporali e nevicate

Previsioni Meteo – Entro giovedì, il primo nucleo instabile evolverà verso la Grecia, abbandonando l’Italia, ma subito, a ruota, ne giungerà un altro dalla Francia. Primi fronti, legati a questo secondo vortice, porteranno nubi e precipitazioni già nel corso di Giovedì 5, in particolare al Nord, forti su alto Tirreno, Levante ligure, alta Toscana e forti anche sulla Valle d’Aosta occidentale. Dal tardo pomeriggio e la sera di giovedì, maltempo intenso tra il Levante Ligure e il Centro Nord della Toscana, piogge forti anche su Emilia e sulle aree centro-orientali del Nord. Precipitazioni moderate sulla Valle d’Aosta centro-occidentale e piogge sparse verso il resto del Centro, Umbria, Lazio, Marche, fino al Nord Ovest della Sardegna. Meglio sul medio-basso Adriatico e al Sud in genere. Nella notte su venerdì 6, maltempo sul Friuli Venezia Giulia e su alto Adriatico, piogge moderate o forti anche sul Veneto, soprattutto centro-orientale. Piogge e rovesci diffusi, anche qui localmente di buona consistenza, sulla Romagna e su gran parte del Centro, soprattutto tra Toscana settentrionale, Umbria, Est Lazio, Ovest Abruzzo, Ovest Molise e fino al Nord della Campania. Meglio altrove al Sud e sul medio e basso Adriatico. In questa fase, altre nevicate abbondanti su Alpi e Prealpi tutte, con altri 15/20 cm diffusi, m anche fino a 30-40 cm localmente intorno ai 1000 m; possibili nevicate e qualche centimetro di accumulo anche intorno ai 600-800 m localmente.

Giornata di venerdì 6 con instabilità più irregolare e localizzata. Rovesci più diffusi al Centro e sulla Campania, altri al Nordest, poi la sera peggiora sul Friuli Venezia Giulia, Veneto e alta Toscana con piogge più intense. Rovesci sparsi in serata anche sul basso Tirreno e verso l’Ovest della Sardegna.

Per sabato 7, la circolazione si farà più settentrionale e sono attesi nuovamente nuclei stabili più consistenti da Nord, con piogge su alto Adriatico, Romagna, Nord Appennino e sul basso Tirreno, tra Sud Campania, Calabria e Sicilia, anche su Sud Puglia. Piogge e rovesci diffusi nel pomeriggio-sera di sabato sul medio-basso Adriatico, sull’Umbria, Lazio, localmente sulla Campania e, più intensi, su gran parte del Sud, soprattutto tra Sud Lucania, Calabria e Sicilia. Un po’ più freddo in questa fase per circolazione più settentrionale e qualche nevicata intorno a 800/1100 m sul Centro Sud Appennino. Tendenza a generale, temporaneo miglioramento al Centro Nord per domenica 8, insisteranno più nubi all’estremo Sud con qualche pioggia tra Calabria, Nord Sicilia e sul Sud della Puglia.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: