Previsioni Meteo per il weekend: tornano timide schiarite tra piogge residue diffuse tra Nord e Sud

Previsioni Meteo – Le offensive instabili o spesso anche perturbate del Ciclone Mediterraneo, insisteranno ancora per tutto domani mentre via via, per sabato, un ampio soleggiamento dovrebbe iniziare a farsi strada su gran parte del paese. Tuttavia, il tempo non si rimarginerà ancora del tutto ovunque, benché la bassa pressione si vada allontanando sempre più verso la Grecia, come visibile nel riquadro a sinistra dell’immagine in evidenza. Sulle regioni del medio basso Adriatico, infatti, persisterà una circolazione instabile, per via di un minimo che, nella giornata di sabato, indugerà ancora in prossimità dello Ionio, convogliando moderati corpi nuvolosi verso le regioni del medio-basso Adriatico e meridionali in genere, anche verso la Sicilia.

Su questi settori, per sabato, insisteranno le nubi che saranno più compatte in prossimità delle aree Ioniche, tra Sud Puglia, Calabria ionica e anche su buona parte della Sicilia, disseminando piogge e rovesci sparsi, tuttavia non particolarmente intensi, mediamente moderati. Instabilità anche tra Abruzzo e Molise, ma qui in forma più irregolare, ossia con addensamenti alternati anche a schiarite e comunque con qualche precipitazione sparsa. Addensamenti irregolari potranno riguardare anche le aree orientali della Sardegna, con qualche fenomeno localizzato. Sul resto del paese, tempo più asciutto e più ampiamente soleggiato, magari con più nubi irregolari sulle aree del medio Tirreno e sui settori alpini, sole prevalente altrove. Contesto termico mediamente non freddo, con temperature, anzi, abbastanza miti, di 2/3°C sopra la media al Nord, più o meno nelle medie stagionali al Centro, inferiori alla media di 1/2°C sull’estremo Sud, in particolare tra Sicilia, Sud Calabria e settori ionici in genere.

Per domenica, inizialmente tempo abbastanza buono e ampiamente soleggiato su buona parte del territorio, salvo ancora residui addensamenti su estremo Sud, essenzialmente sulle aree ioniche, con residui rovesci irregolari, ma in miglioramento. Via via, nel pomeriggio, aumenteranno le nubi sulle regioni settentrionali a iniziare da quelle alpine e prealpine, con già primi deboli fenomeni irregolari e nubi in aumento con piogge e rovesci più intensi in Sardegna. Poi, in serata, peggiorerà su gran parte delle Alpi e Prealpi, localmente anche sulle medie e alte pianure del Nord, con piogge e rovesci diffusi e apprezzabile calo termico, con neve fino a quote medio-basse sui settori alpini e prealpini. Nubi e piogge Insisteranno ancora sulla Sardegna e addensamenti si faranno strada anche verso le regioni tirreniche medio-basse con locali piogge sul Centro Sud Lazio. Temperature più o meno stazionarie su buona parte dell’Italia, specie sulle aree centro-meridionali, in calo sui settori Alpini e prealpini.