Previsioni Meteo per la prossima settimana, nuovo violento ciclone in arrivo al Sud? Le mappe del modello ECMWF

Allerta Meteo – Un nuovo violento ciclone potrebbe scatenare forte maltempo al Sud Italia la prossima settimana: lo ipotizza il modello europeo ECMWF come possiamo osservare dalle mappe sinottiche che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Per il momento è solo un’ipotesi a medio termine per la seconda parte della prossima settimana, ma la tendenza anche per i primi giorni di Aprile sembra tracciata: avremo ancora una fase di instabilità e freddo invernale nel nostro Paese, con forte maltempo e nevicate fino a quote medio/basse. L’ultima decade di marzo e la prima di aprile si riveleranno i 20 giorni più freddi e piovosi rispetto a tutte le lunghe fasi di siccità e caldo anomalo del trimestre precedente, quando era pieno inverno ma sembrava primavera! Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: