Previsioni Meteo per la prossima settimana: sarà ancora INVERNO con forte maltempo, freddo e tanta NEVE fin in pianura

Previsioni Meteo – Va facendosi decisamente importante l’evoluzione meteo anche per la prossima settimana. Dai Forecast modellistici, è sempre apparsa evidente, da diversi giorni, una circolazione mediamente depressionaria, per la prossima settimana, in prossimità del Mediterraneo centrale, con cavi d’onda più taglienti verso l’Ovest del bacino, quindi con una azione umida e perturbata di matrice occidentale. E’ confermata questa tipologia barica, ma dagli ultimissimi dati appare una novità, ossia l’innesto, su questa circolazione già di per sé instabile da Ovest, di correnti fredde artiche dai settori scandinavi, che farebbero improvvisa incursione verso l’Europa centrale e anche verso parte dell’Italia, segnatamente settentrionale. L’Irruzione di aria fredda si compirebbe per una improvvisa virata di un cuneo dell’anticiclone atlantico verso la Scandinavia e per conseguente, repentina attivazione di aria fredda dal Baltico lungo il bordo meridionale anticiclonico in direzione, appunto, delle nostre regioni settentrionali. Su queste aree del Nord Italia, quindi, si concretizzerebbe uno scontro tra masse d’aria umida e instabile proveniente dai quadranti sudoccidentali e aria fredda dal Baltico.

Insomma, quello che inizialmente sembrava un buon peggioramento instabile, ma dai connotati non particolarmente freddi, va trasformandosi, nelle simulazioni modellistiche, in una fase di maltempo importante e di tipo invernale, in particolare per le regioni settentrionali. Le aree centro meridionali, stante il tipo barico prospettato nell’immagine in evidenza, sarebbero fuori dai giochi freddi, ma sarebbero ugualmente esposte, in gran parte, ai flussi perturbati occidentali, anche qui con nubi e piogge diffuse, soprattutto sui settori tirrenici centrali e appenninici. Fenomeni magari più irregolari e deboli sul basso Adriatico e sull’estremo Sud.

Per la prossima settimana, a iniziare da lunedì, ma ancora più tra martedì e metà settimana, si prospetta, quindi, una fase diffusamente perturbata con nubi e piogge estese, localmente anche forti e, soprattutto, nevicate abbondanti su tutti i rilievi alpini, prealpini e anche dell’Appennino settentrionale, fino a quote base. Nevicate possibili fino in pianura su Piemonte occidentale, specie tra Torinese Cuneese. Locali nevicate anche sull’Appenino centrale, ma qui a quote di media montagna. Uno sguardo, infine, alle temperature, attese in calo anche sensibile da martedì 31 e verso metà settimana, con valori sotto media anche di 5/7° al Nord, lievemente sotto media al Centro, più o meno in media al Sud. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: