Previsioni Meteo per la terza decade di Marzo, freddo in arrivo dalla Russia: sempre più probabile una recrudescenza dell’inverno

Previsioni Meteo – Sta procedendo tutto secondo gli schemi ipotizzati, nelle nostre indagini, da qualche giorno a questa parte. Il quadro teleconnettivo è da diversi giorni predisponente una possibile inversione di Pattern circa lo schema circolatorio a scala Europea. Nelle ultime settimane, la circolazione è stata in prevalenza occidentale o anche nord-occidentale, spesso con cavi instabili atlantici in affondo verso il Mediterraneo centrale e anche condizioni di perturbabilità. In questa fase, invece, vi è una componente zonale più asciutta e di tipo anticiclonico. Tuttavia, la circolazione di massima per gran parte dell’inverno, ha visto prevalere una componente occidentale, quasi mai, azioni orientali, se non limitate a brevi periodi.

Ciò che invece va costruendosi in questi giorni, a partire dai piani medio-alti dell’atmosfera, potrebbe predisporre davvero a una circolazione continentale più seria e duratura dai connotati freddi e spiccatamente invernali.

Abbiamo già abbondantemente parlato di significativi riscaldamenti che andrebbero ad interessare, a partire da metà mese, i piani medio-alti corrispondenti alla Calotta Polare, comportando un notevole disturbo al VPS, via via in propagazione anche ai piani bassi e, contemporaneamente, allentando la tensione atlantica nella circolazione troposferica.

Tutto questo si evince in maniere evidente nell’ultimo forecast stratosferico del modello europeo ECMWF, immagine 1 allegata. Alle medie e alte quote, i venti zonali sono tutti in significativo calo, mentre i flussi di calore dal basso sono in significativa ascesa. A questo quadro, oramai delineato nelle sezioni atmosferiche più alte, si va aggiungendo il prospetto dei modelli deterministici troposferici, ossia quelli che analizzano la parte di atmosfera più direttamente sopra le nostre teste e dove, poi, si compiono le dinamiche circolatorie effettive con gli eventi meteorici associati. Ebbene, nell’immagine in evidenza è rappresentata una barica cosiddetta multimodel, ossia una sintesi di quanto visto da più modelli, tra cui l’americano GFS e l’europeo ECMWF. E’ bene visibile in essa, un consistente blocco anticiclonico su Centro Nord Europa, con promontorio proteso sin verso la Scandinavia, Baltico e addirittura Mare di Barents e, lungo il fianco orientale anticiclonico, un flusso freddo proveniente direttamente dalla Russia, in direzione dell’Europa centrale e dell’Italia. Questa manovra inizia a essere piuttosto accreditata con l’avvento della terza decade del mese. Semmai resta da valutare, nei successivi aggiornamenti, se la saccatura fredda continentale possa colpire in pieno il Mediterraneo centrale, con seria fase fredda e invernale per l’Italia, o magari se il suo asse possa direzionarsi più a Nord o più a Sud, con fase sì, più fredda, ma magari meno duratura e meno incisiva per il nostro territorio.

Maggiori dettagli nei nostri prossimi, quotidiani aggiornamenti.