Previsioni Meteo per l’inizio della prossima settimana: nuovo impulso instabile provocherà piogge sparse

Previsioni Meteo – Nel solco di un cavo depressionario più attivo nel prossimo fine settimana, ma ancora presente anche all’inizio della settimana prossima, transiterà un ultimo impulso instabile proveniente sempre dai settori nordoccidentali europei e che interesserà alcune aree del nostro Paese. Si tratterà di un nucleo a incidenza più localizzata, anche abbastanza veloce, il quale inizierà ad abbordare i settori alpini nella notte su lunedì 9, poi al mattino di lunedì sfonderà sul Mediterraneo attraverso la porta del Rodano. Per lunedì mattino, infatti, oltre alle nuvole e alle piogge diffuse sulle Alpi un po’ tutte, qui anche con nevicate a 800/1100 m, ma ancora localmente più in basso, piogge via via più intense inizieranno a interessata la Liguria centro-orientale, localmente il Sud Est Piemonte, l’alta Toscana, l’Ovest Emilia e, più deboli, le pianure lombarde centro occidentali. Qualche addensamento con piovaschi anche sui settori tirrenici calabresi meridionali, occasionalmente sulla Sardegna interna.

Nubi in aumento anche su buona parte del Centro e del Nord Est, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio e poi nella sera di lunedì, le piogge interesseranno anche la Toscana settentrionale un po’ tutta e anche la parte occidentale, altre piogge sull’Emilia Romagna centro-occidentale e su tutto l’Appennino Tosco Emiliano; rovesci su Centro Ovest Lazio e poi, la sera, verso l’Ovest della Campania. Locali piogge anche tra il Veneto e il Trentino Alto Adige e ancora fiocchi sui settori alpini, ma a quote via via più alte per un incremento termico. Nubi irregolari, ma asciutto, sul resto dei settori. Nel Corso di martedì, i rovesci si trasferiranno sul basso Tirreno, essenzialmente fra il Nord della Sicilia e la Calabria tirrenica meridionale; qualche pioggia anche sul Centro Ovest Sardegna. Per la giornata di martedì, ci sarà uno più significativo peggioramento del tempo sui settori Alpini un po’ tutti dove le precipitazioni diventeranno più frequenti e abbondanti, tuttavia in concomitanza con un aumento termico, per cui le nevicate saliranno sensibilmente di quota, mediamente sopra i 1700/1800 m. Tempo decisamente migliore sul sul resto del Paese, con nubi irregolari sparse, ma anche ampio soleggiamento.

Verso metà settimana, poi, l’alta pressione prenderà il sopravvento su tutto il Paese, riferimento barico a destra dell’immagine in evidenza, con bel tempo un po’ ovunque, all’insegna dell’ ampio soleggiamento salvo, verso giovedì sera, un aumento di nubi e qualche debole pioggia sparsa sulla Liguria, soprattutto centro-orientale, e poi al Nordest, tra l’altro Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

Addensamenti con qualche piovasco occasionale sui rilievi Alpini tra la Valle D’Aosta e l’lto Piemonte. Infine, uno sguardo alle temperature, attese ancora un po’ fresche e sotto le medie, soprattutto sulle regioni adriatiche, appenniniche e al Centro Sud a inizio settimana, in coincidenza con il passaggio del debole nucleo instabile; temperature in sensibile aumento, invece, verso metà settimana con valori che si porteranno ampiamente sopra la norma, fino a 7-8 gradi su tutto il Paese. Non ci spingiamo oltre, per ovvie ragioni di minore attendibilità della previsione, tuttavia non sarebbe escluso che l’alta pressione possa resistere sul Mediterraneo centrale e sull’Italia anche per il seguito della settimana, fino al weekend 14-15 marzo. Per questa eventualità daremo maggiori conferme nei prossimi editoriali.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: