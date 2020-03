Previsioni Meteo Piemonte: peggioramento in arrivo, domenica brusco calo dello zero termico

“Un campo di alta pressione mantiene sulla nostra regione condizioni di tempo stabile e ben soleggiato per la giornata odierna. Domani l’indebolimento dell’anticiclone favorirà l’ingresso di correnti più umide associate ad un modesto peggioramento del tempo, con un parziale aumento delle nubi e deboli precipitazioni sparse. Tempo ancora stabile sabato mentre, per la giornata di domenica, è previsto un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle nubi e un brusco calo dello zero termico nel corso della giornata“: lo si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte.

Domani previsto cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso.

Precipitazioni: deboli precipitazioni sparse nelle ore centrali, più probabili sulle zone pianeggianti e a ridosso dei rilevi montani. Quota neve sui 1700-1800 m.

Zero termico: in ulteriore calo fino a 2000-2100 m.

Venti: deboli o localmente moderati da sudest sulle Alpi in rotazione da nordestnel pomeriggio e deboli di direzione variabile altrove.