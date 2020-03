Previsioni Meteo, l’Anticiclone di Primavera continua a regalare sole e caldo ma domani arrivano un po’ di nubi con qualche pioggia al Nord

Previsioni Meteo – Ancora una bella giornata primaverile sull’Italia con sole pressoché ovunque. Dall’ultimo scatto satellitare, sono rilevabili le linee isobariche che delimitano il campo anticiclonico e che circoscrivono appunto tutto il Mediterraneo centro-settentrionale e buona parte del Centro Est Europa. I massimi di pressione, tra i 1026 e 1030 hpa, sono collocati sulle regioni dell’ ex Jugoslavia, ma 1024/1026 hpa riguardano diffusamente l’Italia garantendo cieli in gran parte sereni. Le uniche circolazioni instabili o moderatamente cicloniche, nel quadro europeo, sono ravvisabili sull’estremo Est Mediterraneo e tra Gibilterra e il Nord Africa occidentale, Nord Marocco, Nordovest Algeria. Quest’ultima attività ciclonica, determina anche deboli infiltrazioni di aria più umida sud-orientale verso i Canali delle isole maggiori, con qualche nube irregolare in più, occasionalmente fino alle coste o ai settori meridionali siciliani e della Sardegna, ma null’altro associato. Le temperature di oggi sono attese pressoché invariate, rispetto ai valori di ieri, con massime comprese tra 18 e 20°C mediamente in pianura, fino a 22/23°C su alcuni settori pianeggianti centro settentrionali.

Relativamente alla giornata di domani, ci sarà qualche primo cambiamento. Un modesto nucleo instabile in quota si porterà sulle regioni nordoccidentali facendo arretrare, su quest’area, l’alta pressione e comportando un aumento progressivo della nuvolosità. Arriveranno anche locali piogge che, in mattinata, interesseranno soprattutto il Piemonte occidentale, in particolare tra il Torinese e il Cuneese, poi piogge via via verso Est, su tutto il Piemonte e in estensione all’Emilia, localmente ai settori interni liguri, al Nord della Toscana e a buona parte della Lombardia. Entro sera, locali piogge sparse e irregolari raggiungeranno le Prealpi centro orientali e possibili rovesci anche di una certa intensità fai il Cremonese, il Bergamasco e soprattutto poi sul Bresciano. Nubi in aumento nel corso di domani anche sulla Sardegna con qualche pioggia nel pomeriggio-sera sui settori orientali, e addensamenti anche verso il Centro con isolati piovaschi sui settori appenninici. Sul resto del paese continuerà un tempo ampiamente soleggiato, soprattutto sulle aree del medio-basso Adriatico e meridionali in genere. Le temperature sono attesa sempre piuttosto miti e stazionarie sui settori centro meridionali in genere, in leggero calo Nord, specie al Nord Ovest.