Previsioni Meteo, rischio di una GRANDE NEVICATA al Nord Italia tra 30 Marzo e 2 Aprile

Previsioni Meteo – Stiamo assistendo ad un crescendo di parametri invernali e fortemente nevosi per le regioni settentrionali, negli ultimi run modellistici. Da qualche giorno si sono iniziate a vedere, nelle simulazioni matematiche, manovre combinate tra una depressione umida in accostamento all’Italia dalla Spagna, Francia, in approfondimento proprio tra la Provenza e Nord Italia e convogliante intense masse di aria umida e instabile dai quadranti sudoccidentali, e un sempre più ostinato flusso freddo dalle aree baltiche. Dagli ultimissimi aggiornamenti di ieri sera e ancora più in quelli di stamattina, le manovre da crudo inverno sul Nord Italia, stanno divenendo sempre più ostinate. Oramai a circa 72/96 ore dall’inizio evento perturbato, le probabilità di una fase di tempo marcatamente invernale per le regioni settentrionali aumentano vertiginosamente e, insieme a esse, aumenta fortemente il rischio di una “bomba di neve” sulle medesime aree, fino in pianura.

Andando per gradi, le condizioni meteo andrebbero significativamente compromettendosi già nel corso di domenica 29, con un progressivo approfondimento della bassa pressione occidentale, verso l’alto Tirreno e il Nord Italia. Già nella sera di domenica 29, il tempo peggiorerebbe in maniera significativa con piogge e rovesci diffusi sulle regioni settentrionali, specie medie e alte pianure e settori alpini e prealpini, e nevicate che andrebbero abbassandosi di quota su Alpi. A seguire, maltempo forte su tutto il Nord nella notte su lunedì e poi nel corso di lunedì 30, con piogge, rovesci e temporali diffusi e anche nevicate intense a quote sempre più basse, fino in pianura sul Piemonte entro lunedì sera.

Nel frattempo, nel pomeriggio sera di lunedì 30, nubi e piogge irregolari inizierebbero a interessare anche buona parte delle aree centro-meridionali, soprattutto interne appenniniche, forti su Toscana e Nord Appennino. Attenzione alla fase tra martedì 31 e mercoledì 1 aprile, per possibile massima interazione tra l’aria umida occidentale e quella fredda baltica con rischio di nevicate estese e abbondanti, forti, su tutti i settori pianeggianti centro-occidentali del Nord, quindi in particolare su tutte le pianure dell’Emilia Romagna centro-occidentale, della Lombardia e del Piemonte. Su queste aree si prospetta il rischio di nevicate intense anche nell’ordine di 15-20-30 cm fino in pianura. Il maltempo con nubi e piogge riguarderebbe anche il resto dell’Italia, anche con nevicate sull’Appennino Centrale a quote tuttavia di media montagna, basse sul Nord Appennino. Ma, in questa sede, ci preme sottolineare il grave rischio di tempo avverso sulle regioni del Nord, poiché più pesantemente colpite dall’altra più grande emergenza della pandemia e dove il crudo maltempo invernale prospettato dai modelli, potrebbe davvero complicare parecchio la situazione. Ci sentiamo di lanciare un monito alle autorità tutte affinché inizino a elaborare piani neve efficaci per garantire la viabilità in una fase di particolare crisi in cui i soccorsi hanno una importanza Vitale.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione relativa a questa importante fase fredda invernale che potrebbe abbattersi in particolare sulle già martoriate regioni del Nord, apportando quotidiani aggiornamenti, in base ai dati via via più freschi. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: