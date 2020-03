Previsioni Meteo: Super-Anticiclone sull’Italia: caldo fino a +27°C nelle prossime 48 ore!

Previsioni Meteo – Il Mediterraneo centrale e l’Italia, sono oramai sotto scacco anticiclonico dalla giornata di ieri e la figura stabilizzante persisterà almeno per le prossime 48 ore. I massimi di pressione a tutte le quote si realizzeranno proprio nel corso della giornata odierna, con valori geo-potenziali che varieranno tra 568 a 580 dam e valori barici al suolo mediamente tra 1020 e 1024 hpa. Tuttavia, Come già rilevato in diverse altre occasioni, l’anticiclone Mediterraneo, benché ben strutturato, presenta sempre delle peculiarità tipiche del microclima nostrano. Le correnti orarie anticicloniche che sorvolano da Ovest verso Est le acque marittime circostanti d’Italia, in questo caso soprattutto quelle tirreniche e del Mediterraneo Occidentale, finiscono comunque con il prelevare una minima dose di umidità fornita, appunto, dal mare e poi, nel momento in cui si imbattono con i primi rilievi costieri, in questo caso tirrenici, soprattutto medio-alti, condensano quel poco di umidità sotto forma di nubi basse. Malgrado, quindi, la totale assenza di vorticità positive a tutte le quote nonchè di anse depressionarie bariche, anche se presente, invece, una certa rotazione ciclonica delle correnti, imposta dalla particolari orografia costiera del medio-alto Tirreno, nubi basse, piuttosto estese, interessano diverse regioni italiane.

Come visibile dalle immagini satellitari di stamattina, una estesa copertura del cielo, per appunto nuvolosità bassa, è presente su gran parte della Toscana, fino localmente agli estremi settori occidentali dell’Umbria e nord-occidentali del Lazio; altre nubi basse diffuse con cieli coperti e anche locali formazione di nebbie, su gran parte della Liguria, poi sulle pianure tra Centro Nord Piemonte e Centro Nord Lombardia. Ancora nubi basse tra il Nord Est della Romagna e il basso Veneto, area Polesine, verso il Friuli Venezia Giulia, in serata, e altre nubi basse, localmente, sui settori centro meridionali della Sardegna. Si tratta, in prevalenza, di nuvolosità senza altri fenomeni associati, anche se locali piogge vanno messe nel conto, in particolare sulla Liguria, piovaschi anche sull’alta Toscana.

Sul resto dell’Italia, soprattutto centro-meridionale, tanto sole e clima progressivamente più caldo, primaverile, con valori termici sopra norma ovunque, fino a +10/+12° oltre al Sud, ultima immagine. Le temperature massime già per oggi potranno toccare i 24-25°C su diverse località. Per domani, l’anticiclone sarà ancora più forte sulle aree meridionali dove, oltre al bel tempo e al sole dominanti, farà ancora più caldo con valori massimi che potranno raggiungere anche i +27°C sulla Sicilia, +24/+26°C i sui settori ionici calabresi, sulla Puglia e sulla Lucania. Da rilevare, però, relativamente alla giornata di domani, venerdì 13, un lieve cedimento della pressione in corrispondenza delle regioni settentrionali, quindi con penetrazione, questa volta anche per ragioni bariche, di maggiori umidità su queste aree con più nubi irregolari, addensamenti e insistenza di piogge sulla Liguria, qualcuna anche verso il Friuli VG e alto Veneto. In particolare sulla Liguria, tra le deboli piogge di oggi e qualcuna più consistente per il corso di domani, potrebbero accumularsi localmente, soprattutto tra il Savonese il Genovese, fino a 10-15 mm entro domani sera.