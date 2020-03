Previsioni Meteo: temperature in aumento, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 15 Marzo

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per domani 10 Marzo 2020

Domani al Nord addensamenti compatti lungo le aree alpine con deboli precipitazioni, nevose generalmente oltre i 1200 metri ma in rialzo nel corso della giornata a partire dalle Alpi occidentali. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Nord. Centro e Sardegna: al mattino cielo generalmente velato su tutte le regioni, salvo locali addensamenti compatti lungo le aree adriatiche, su Umbria e Sardegna. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità sulle regioni peninsulari, mentre aumentano le nubi medio-basse sull’isola. Sud e Sicilia: sulla Sicilia molte nubi con precipitazioni sparse, più diffuse e anche localmente a carattere temporalesco sull’area occidentale. Dalla tarda mattinata attenuazione graduale dei fenomeni con tendenza ad ampi rasserenamenti; sulle regioni peninsulari annuvolamenti sparsi, più consistenti sull’area adriatica e nelle restanti aree interne ma con successive ampie schiarite pomeridiane. Temperature: minime in diminuzione su Alpi centro-occidentali e del Trentino-Alto Adige, pianura settentrionale occidentale e Sardegna occidentale, in aumento su alto Veneto, Friuli-Venezia Giulia, aree interne del Centro e della Campania, Molise, Puglia e Basilicata settentrionali, Calabria meridionale e Sicilia, stazionarie sul resto del paese. Massime in aumento al Nord, su Sardegna e aree tirreniche, in diminuzione sulla Sicilia, senza variazioni di rilievo altrove.

Le Previsioni Meteo fino al 14 Marzo 2020

Mercoledì 11 marzo al Nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo annuvolamenti compatti per l’intero periodo sulla Liguria di ponente. Centro e Sardegna: condizioni di tempo stabile e soleggiato sulle regioni peninsulari; sulla Sardegna cielo sereno, a eccezione di nuvolosità irregolare a tratti intensa sull’area occidentale. Sud e Sicilia: prevalenza di sole e scarsa nuvolosità su tutte le regioni. Temperature: minime in lieve flessione su Sicilia e Calabria meridionale, stazionarie sulle aree pianeggianti del Nord-Est e sul mantovano, in rialzo altrove; massime in aumento su tutto il paese, più marcato lungo le aree alpine e adriatiche centrali.

Giovedì 12 nuvolosità bassa e stratificata al Nord, con locali foschie dense e nebbie al mattino e dopo il tramonto. Condizioni stabili e soleggiate altrove, salvo nuvolosità più consistente sule regioni tirreniche centrali dalla sera.

Venerdì 13 molte nubi al Nord con possibili precipitazioni sparse, nevose sui rilievi di confine. Annuvolamenti compatti su Toscana, Umbria e Lazio, con possibili deboli piogge sull’alta Toscana. Altrove estesa nuvolosità alta, anche spessa sulla Sardegna.

Sabato 14 nuvolosità irregolare a tratti intensa al Centro-Nord, con possibilità di precipitazioni deboli e sparse sull’Emilia-Romagna; locali foschie dense e nebbie al mattino e dopo il tramonto sulla Pianura padana. Sul resto del paese cielo in prevalenza velato ma con aumento della nuvolosità medio-bassa dalla sera.

Nella giornata di domenica 15 cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, centrali e sulla Sardegna, mentre maggior variabilità è attesa al Sud.