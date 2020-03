Previsioni Meteo Toscana: crollo delle temperature, “valori inferiori alla media”

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi in mattinata parzialmente nuvoloso con addensamenti più compatti sulle zone appenniniche dove saranno possibili locali piogge specie sui versanti orientali. Nel pomeriggio ancora addensamenti nuvolosi consistenti sui versanti orientali dell’Appennino.

Venti: deboli o localmente moderati da nord-est, ma in ulteriore rinforzo tra pomeriggio e sera in particolare in Appennino e sull’Arcipelago.

Mari: poco mossi, tendenti a mossi al largo.

Temperature: massime in calo sulle zone interne, calo sensibile in Appennino.

Domani poco nuvoloso con addensamenti temporaneamente più consistenti sulle zone interne ed in particolare sull’Appennino orientale nella prima parte della giornata.

Venti: generalmente moderati o forti da nord-est specie sui rilievi, allo sbocco delle valli appenniniche, sul litorale centro meridionale e in Arcipelago.

Mari: poco mossi o mossi sotto costa, mossi o molto mossi al largo.

Temperature: in sensibile calo su valori inferiori alle medie del periodo.

Martedì 24 in prevalenza poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sull’Appennino fiorentino ed aretino (in particolare versanti orientali) dove in serata saranno possibili deboli nevicate a quote collinari.

Venti: durante la notte e fino alle prime ore del mattino venti orientali generalmente deboli con rinforzi sui rilievi, successivamente moderati da nord est con rinforzi fino a forti sui rilievi, allo sbocco delle valli appenniniche, sul litorale centro meridionale e in Arcipelago.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Temperature: in calo ulteriore, specie le minime con possibili gelate in particolare sulle aree meno soggette al vento.

Mercoledì 25 parzialmente nuvoloso. Deboli nevicate fino a quote collinari saranno possibili sull’Appennino aretino e sui rilievi meridionali.

Venti: dopo una attenuazione notturna, dalla mattina moderati da nord est con rinforzi fino a forti sui rilievi, allo sbocco delle valli appenniniche, sul litorale centro meridionale e in Arcipelago.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi al largo.

Temperature: in lieve aumento le massime al centro-sud comunque su valori inferiori alla media.

Giovedì 26 in mattinata poco nuvoloso, ma con aumento della nuvolosità a partire dalle zone meridionali fino a cielo molto nuvoloso nel pomeriggio. In mattinata qualche debole nevicata sui rilievi dell’aretino fino a quote collinari, nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad interessare le zone interne e quelle meridionali con nevicate oltre i 400-600 metri di quota.

Venti: moderati o forti settentrionali.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi al largo.

Temperature: in calo le massime.