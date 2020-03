Previsioni Meteo Toscana: domani piogge sparse

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso in mattinata, locale sviluppo di addensamenti nel pomeriggio sulle zone interne, in particolare sui rilievi appenninici. In serata aumento della nuvolosità alta e sottile a partire dalla costa.

Venti: deboli da nord-est, in rotazione a ovest, nord-ovest nel pomeriggio sulla costa.

Mari: poco mossi o localmente mossi a nord dell’Elba.

Temperature: in lieve aumento.

Domani molto nuvoloso con piogge sparse in mattinata sulle zone nord-occidentali, nel pomeriggio su gran parte delle aree appenniniche e sulla costa. Quota neve intorno a 1100-1300 metri. In serata graduale attenuazione dei fenomeni.

Venti: in mattinata moderati di Scirocco sulla costa, deboli nell’interno; rotazione a nord-est nel corso del pomeriggio.

Mari: mossi o localmente molto mossi a largo.

Temperature: minime in lieve locale aumento, massime in calo.

Martedì 10 inizialmente velato, temporanea intensificazione della nuvolosità nel pomeriggio. Rasserenamenti in serata.

Venti: deboli variabili, tendenti a provenire da ovest, nord-ovest.

Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.

Mercoledì 11 sereno o poco nuvoloso. Locali banchi di nebbia nelle pianure nelle prime ore del mattino.

Venti: deboli in prevalenza meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento, in particolare le massime.

Giovedì 12 generalmente nuvoloso.

Venti: deboli meridionali con rinforzi sulla costa.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime.