Previsioni Meteo Toscana: domani deboli piogge e neve oltre 500-800 metri

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso con deboli precipitazioni sui settori appenninici, brevi e occasionali altrove. Neve oltre 500-800 metri di quota in rialzo nel corso della giornata.

Venti: moderati o forti da nord-est in graduale attenuazione dalla sera.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: in aumento.

Sabato 28 nuvoloso con tendenza ad attenuazione della nuvolosità. Sereno dalla sera.

Venti: deboli da nord, nord-est. In rotazione a Maestrale nel pomeriggio sulla costa centro-meridionale.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: in ulteriore aumento nei valori massimi.

Domenica 29 sereno o poco nuvoloso per modesti addensamenti pomeridiani in Appennino. Nubi alte in aumento a partire dalla costa in serata.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento.

Lunedì 30 parzialmente nuvoloso con instabilità pomeridiana associata a locali rovesci, più probabili sulle zone occidentali.

Venti: deboli variabili tendenti a nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento le minime, in calo le massime.