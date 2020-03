Previsioni Meteo Toscana: domani piogge diffuse in nottata

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi da nuvoloso a molto nuvoloso. Prime piogge nel pomeriggio sulle zone nord occidentali e sulla costa in estensione al resto della regione in serata. Le precipitazioni più abbondanti sono attese sulle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e Prato in particolare sui rilievi. Quota neve in Appenino oltre i 1200-1300 metri in aumento fino alle cime più alte in serata.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi da sud, sud-est e a rinforzare.

Mari: in mattinata mossi sul settore settentrionale, poco mossi su quello meridionale; dal pomeriggio mossi ovunque tendenti a molto mossi.

Temperature: massime in lieve diminuzione sulle province settentrionali, stazionarie o in contenuto aumento su quelle centro-meridionali.

Domani piogge diffuse in nottata. Tendenza a maggior variabilità nel resto della giornata con possibilità di locali rovesci o brevi temporali, in particolare sulle province settentrionali. Neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri di quota.

Venti: moderati occidentali con rinforzi su Arcipelago, litorale settentrionale e crinali appenninici.

Mari: molto mossi o temporaneamente agitati nel livornese.

Temperature: minime in sensibile aumento, massime in lieve calo.

Sabato 7 nuvolosità variabile con possibilità di locali precipitazioni sulle zone appenniniche, in Arcipelago e sulla costa centro-meridionale. Neve oltre i 1000-1100 metri di quota. Generale rasserenamento in serata.

Venti: deboli-moderati da nord est con rinforzi su costa e Arcipelago.

Mari: mossi o molto mossi, ma con moto ondoso in attenuazione.

Temperature: in diminuzione.

Domenica 8 sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti sui rilievi settentrionali. Tendenza ad aumento della nuvolosità di tipo medio-alto dal pomeriggio.

Venti: deboli variabili in rotazione dai quadranti meridionali.

Mari: poco mossi o mossi.

Temperature: minime in calo con locali gelate, massime in lieve aumento.

Lunedì 9 molto nuvoloso con piogge sparse. Neve in Appennino.

Venti: moderati meridionali, in rotazione a nord est.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.