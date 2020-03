Previsioni Meteo Toscana: neve in Appennino oltre i 900 metri

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana fino al 7 Marzo 2020.

Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, occasionalmente a carattere di rovescio in mattinata. Neve in Appennino oltre i 900-1100 metri e, occasionalmente, sull’Amiata oltre 1200-1300 metri. Dal pomeriggio schiarite a partire da ovest fino a cielo ovunque poco nuvoloso in serata.

Venti: deboli-moderati occidentali con rinforzi su Arcipelago e litorale settentrionale.

Mari: molto mossi o agitati a nord dell’Elba.

Temperature: in lieve calo.

Domani poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle zone interne. Deboli nevicate in mattinata oltre i 900-1000 metri dell’Appennino fiorentino ed aretino. Ampie schiarite in serata.

Venti: deboli o moderati settentrionali.

Mari: mossi, localmente poco mossi in serata.

Temperature: minime in sensibile calo con possibili locali gelate nei fondovalle dell’interno; massime in lieve aumento.

Giovedì 5 sereno o poco nuvoloso con rapido aumento della nuvolosità. Prime piogge sul nord ovest già in mattinata in estensione verso il resto della regione. Neve in Appenino oltre i 1200 metri in aumento di quota.

Venti: deboli variabili, tendenti a moderati meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo.

Venerdì 6 molto nuvoloso con precipitazioni. Tendenza a miglioramento a partire da ovest.

Venti: moderati occidentali con rinforzi su Arcipelago e litorale settentrionale.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in aumento

Sabato 7 parzialmente nuvoloso con addensamenti nell’interno. Possibili precipitazioni sull’Appennino fiorentino ed aretino con quota neve intorno agli 800-900 metri.

Venti: moderati da nord est

Mari: mossi in attenuazione sottocosta.

Temperature: in calo.