Previsioni Meteo Toscana: piogge abbondanti in particolare a Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e Prato

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi in mattinata sereno o poco nuvoloso sulle zone più occidentali della regione, parzialmente nuvoloso sulle province di Firenze, Siena e Arezzo con deboli precipitazioni sull’Appennino fiorentino e aretino, nevose oltre i 900 metri; nebbia sul Valdarno medio e superiore e in Val di Chiana. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni. Sereno dal tardo pomeriggio e in serata.

Venti: deboli o moderati settentrionali.

Mari: mossi sul settore settentrionale, generalmente poco mossi su quello meridionale.

Temperature: massime in lieve aumento, in rapido calo dopo il tramonto.

Domani inizialmente sereno o poco nuvoloso ma con rapido aumento della nuvolosità a partire dalle province nord-occidentali fino a coperto ovunque dalla tarda mattinata-primo pomeriggio. Prime piogge dalla tarda mattinata sulla Lunigiana in graduale estensione verso il resto della regione nel corso del pomeriggio. Le precipitazioni più abbondanti sono attese in serata sulle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e Prato in particolare sui rilievi. Quota neve in Appenino oltre i 1200 metri in aumento fino alle cime più alte in serata.

Venti: deboli variabili, tendenti a moderati meridionali.

Mari: in mattinata mossi sul settore settentrionale, poco mossi su quello meridionale; dal pomeriggio mossi ovunque tendenti a molto mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento.

Venerdì 6 molto nuvoloso con precipitazioni. Tendenza a miglioramento a partire da ovest.

Venti: moderati occidentali con rinforzi su Arcipelago e litorale settentrionale.

Mari: molto mossi o temporaneamente agitati nel livornese.

Temperature: in aumento, sensibile nei valori minimi.

Sabato 7 in mattinata molto nuvoloso con locali piogge; tendenza a miglioramento dal pomeriggio a partire dalle zone nord-occidentali.

Venti: deboli-moderati da nord est

Mari: mossi in attenuazione sottocosta.

Temperature: in calo.

Domenica 8 poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento.