Previsioni Meteo Toscana: piogge diffuse e quota neve in calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, più diffuse dalla tarda mattinata. Fenomeni più frequenti sulle zone interne, in particolare quelle settentrionali. Neve solo sulle cime appenniniche. In serata le precipitazioni si concentreranno sulle zone settentrionali con quota neve in lieve abbassamento.

Venti: moderati di Libeccio, forti al largo e sulla costa a nord di Capraia, crinali appenninici e zone sottovento ad essi.

Mari: molto mossi dal pomeriggio a nord di Capraia, tendenti a divenire agitati al largo in serata; mossi altrove.

Temperature: massime stazionarie.

Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni in estensione dalle zone di nord-ovest verso il resto della regione dal pomeriggio quando le precipitazioni diventeranno diffuse. Le precipitazioni, soprattutto in serata, potranno risultare localmente temporalesche. Quota neve in calo dalla tarda serata fino a 1400-1500 metri.

Venti: meridionali, deboli-moderati nell’interno, forti su Arcipelago, costa e rilievi.

Mari: molto mossi o localmente agitati, in particolare al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime sul centro-sud.

Martedì 3 molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più probabili e frequenti sul nord-ovest. Neve sull’Appennino oltre 900-1100 metri e sull’Amiata oltre 11000-1200 metri.

Venti: deboli-moderati da nord ovest.

Mari: molto mossi.

Temperature: in calo.

Mercoledì 4 poco nuvoloso in mattinata. Parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel pomeriggio quando non si escludono isolate precipitazioni. Sereno o poco nuvoloso in serata.

Venti: deboli settentrionali, moderati da nord su Arcipelago e costa.

Mari: mossi.

Temperature: minime in calo accentuato con possibili locali gelate nei fondovalle dell’interno; massime in lieve aumento.

Giovedì 5 poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso tendente a molto nuvoloso in serata.

Venti: deboli variabili nell’interno, orientali sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo con possibili gelate nei fondovalle dell’interno; massime stazionarie.