Previsioni Meteo Toscana: domani possibili isolati piovaschi in Appennino

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso al mattino con aumento della nuvolosità sulle zone interne nel pomeriggio. Possibili isolati piovaschi in Appennino e rilievi centro-meridionali. Rasserenamento in serata.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo con possibile gelate nelle vallate più interne, massime stazionarie o in lieve aumento con punte prossime a 20 gradi.

Lunedì 30 in prevalenza nuvoloso al mattino; in seguito ulteriore aumento della nuvolosità con precipitazioni sparse possibili su tutte le province. Quota neve in Appennino attorno a 1000 metri.

Venti: inizialmente deboli variabili, tendenti a orientarsi da nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento le minime, in calo le massime.

Martedì 31 cielo prevalentemente coperto, con precipitazioni sui settori appenninici e sulle zone occidentali. Nevicate sulle zone appenniniche attorno a 400 metri (tendenza da confermare).

Venti: moderati in prevalenza da nord-est; forti raffiche.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi a largo.

Temperature: in calo con massime sotto i 10 gradi.

Mercoledì 1 sereno. Possibili velature in serata.

Venti: deboli o moderati settentrionali.

Mari: poco mossi sotto costa.

Temperature: minime in calo, possibile aumento delle massime.