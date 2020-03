Previsioni Meteo Toscana: temperature in aumento, valori superiori alle medie stagionali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso salvo modeste velature in transito e locali addensamenti sui rilievi.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento con elevata escursione termica (isolate gelate mattutine nei fondovalle dell’interno e massime fino a 18-20 gradi). Valori superiori alle media stagionali.

Domani in prevalenza sereno.

Venti: deboli da nord-est nell’interno, temporaneamente moderati di Maestrale lungo la costa centro-meridionale.

Mari: poco mossi, localmente e temporaneamente mossi a largo sul settore meridionale.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve aumento.

Giovedì 19 poco nuvoloso salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Venti: deboli da nord-est in rotazione a sud dal pomeriggio-sera.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento con valori ben superiori alle medie stagionali.

Venerdì 20 nuvoloso. Non sono escluse locali piogge, più probabili sul nord-ovest.

Venti: deboli o al più moderati meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo.