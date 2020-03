Prezzi benzina, diesel e gpl: pioggia di ribassi

Fine settimana di forti ribassi sui prezzi consigliati dei maggiori marchi: secondo la consueta rilevazione di ‘Staffetta Quotidiana’, sabato Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina, gasolio e Gpl. Per Q8 si registra un ribasso di un cent su benzina e gasolio, mentre Tamoil ha tagliato di due cent verde e diesel e di uno il Gpl.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,543 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,547, pompe bianche 1,532), diesel a 1,430 euro/litro (-8, compagnie 1,436, pompe bianche 1,415). Benzina servito a 1,678 euro/litro (-6, compagnie 1,720, pompe bianche 1,588), diesel a 1,570 euro/litro (-6, compagnie 1,615, pompe bianche 1,471). Gpl self service a 0,596 euro/litro, servito a 0,619 euro/litro (-1, compagnie 0,626, pompe bianche 0,610), metano self service 0,970 euro/kg, servito a 0,984 euro/kg (+1, compagnie 0,991, pompe bianche 0,978), Gnl 0,961 euro/kg (compagnie 0,965 euro/kg, pompe bianche 0,959 euro/kg).