Prezzi carburanti: terzo giorno di quiete

Terzo giorno di quiete per i prezzi consigliati dei carburanti. Prezzi praticati alla pompa ancora in calo sulla scia dei ribassi dei listini di inizio settimana.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,533 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,537, pompe bianche 1,520), diesel a 1,420 euro/litro (-2, compagnie 1,425, pompe bianche 1,403); benzina servito a 1,669 euro/litro (-3, compagnie 1,711, pompe bianche 1,576), diesel a 1,560 euro/litro (-3, compagnie 1,606, pompe bianche 1,459); gpl servito a 0,616 euro/litro (-2, compagnie 0,624, pompe bianche 0,606), metano servito a 0,983 euro/kg (invariato, compagnie 0,990, pompe bianche 0,976), Gnl 0,961 euro/kg (compagnie 0,966 euro/kg, pompe bianche 0,958 euro/kg).