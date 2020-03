Primo caso positivo al Coronavirus in serie A: Juventus e Inter in quarantena

E’ appena giunta notizia del primo caso positivo al Coronavirus nella serie A di calcio italiano: si tratta di Daniele Rugani della Juventus. Il difensore è attualmente asintomatico, e la società bianconera che sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con il calciatore. Nei giorni scorsi, c’erano stati altri casi che hanno riguardato calciatori della serie C. In quarantena anche l’Inter che domenica scorsa ha disputato una partita contro i bianconeri.

Il difensore bianconero aveva giocato titolare contro il Brescia il 16 febbraio e contro la Spal il 22 febbraio, mentre era rimasto in panchina nelle ultime due gare contro il Lione in Champions League il 26 febbraio e contro l’Inter l’8 marzo. Per questo motivo sono stati avvisati i club che hanno giocato contro la Juventus che potrebbero essere messe in quarantena. La notizia costringe ovviamente la Juventus a chiudere il centro sportivo della Continassa e a sospendere gli allenamenti in vista del prossimo, a questo punto teorico, impegno di Champions contro il Lione, previsto per martedì 17 marzo. La positività del difensore della Juve potrebbe avere dei riflessi sulla scelta della Uefa di sospendere le competizioni.

La Juventus seguirà le prescrizioni mediche per i casi di contagio coronavirus a un singolo che fa parte di un gruppo di lavoro: in sostanza tutti i bianconeri (giocatori, ma anche tecnici, dipendenti e dirigenti) che hanno avuto contatti con Rugani andranno in isolamento a casa. Allo stesso tempo anche i calciatori del club nerazzurro scesi in campo domenica sera contro la Juventus a Torino andranno in isolamento.

“L’Inter rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus riguardo alla positivita’ del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attivita’ agonistica sino a nuova comunicazione“: e’ il comunicato pubblico dal club nerazzuro in una nota. L’Inter ha giocato contro la Juventus domenica sera. “Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie“.