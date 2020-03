Professore muore in diretta mentre tiene una lezione online: due colpi di tosse e gli studenti non lo hanno più visto

Le lezioni online in questo periodo sono obbligatorie: le scuole sono chiuse ma i programmi scolastici devono andare avanti ed essere portati a termine. E così tutti gli insegnanti si stanno ingegnando ed organizzando a tale scopo. Quello che è accaduto ad un docente marchigiano, però, è incredibile e terribile allo stesso tempo. Fabrizio Borgi, 58 anni, stava tenendo una lezione in videoconferenza ai suoi allievi, quando all’improvviso si è fermato per qualche istante, si è alzato e si è allontanato dietro ad una tenda, per non tornare più. I ragazzi che lo seguivano online hanno sentito solo qualche colpo di tosse e poi più nulla.

Borgi, professore di Sant’Elpidio a Mare, è morto così stroncato da un infarto. Lascia la moglie ed una figlia. Una fine, la sua, che lascia sbigottiti: i suoi studenti, in diretta Facebook, hanno assistito impotenti ai disperati tentativi di rianimazione in diretta, visto che il tablet del docente è rimasto acceso a lungo. Sono stati proprio gli allievi ad allertare i soccorsi. Hanno atteso alcuni minuti, pensando si fosse dovuto allontanare per una telefonata o per sbrigare qualche faccenda. Il silenzio, però, è durato troppo a lungo e hanno capito che poteva essere accaduto qualcosa.

Sono così giunti sul posto un’ambulanza ed un’automedica della Croce azzurra, oltre che una pattuglia dei carabinieri e due della polizia locale, insieme ad un equipaggio dei vigili del fuoco. Ad aprire loro la porta è stata la donna delle pulizie che, trovandosi in un’altra stanza, non si era accorta di quanto accaduto. Gli operatori sanitari, però, non hanno potuto fare altro che appurare la morte dell’uomo.