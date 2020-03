Mentre effettuava un fuori pista a Bormio (Sondrio), a quota 3000 metri, uno sciatore di 35 anni ha causato, con un imprudente comportamento, il distacco di una valanga. L’uomo è stato subito soccorso dagli agenti della Polizia, ed in seguito è stato denunciato alla Procura di Sondrio, in stato di libertà, per il reato di valanga colposa.