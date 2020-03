“Questa sera alle 21 tutti sui balconi o in giardino…”: ecco l’iniziativa diventata virale nella lotta al coronavirus

Si susseguono in questi giorni le iniziative e le idee volte a far sì che gli italiani si sentano più uniti, non troppo soli e più forti in questa lotta contro il Coronavirus che ha invaso le nostre vite, scombussolato le nostre abitudini e ci ha costretti in casa, quasi segregati, imponendoci un faccia a faccia con le nostre paure che ci saremmo volentieri evitati. Essere forti, seppur da sole e per i più fortunati con il supporto e la vicinanza dei propri cari, sembra essere diventata la missione di tutti. E in questo i social, tanto avversi e criticati, stanno facendo emergere la loro funzione aggregante e quasi di utilità sociale.

WhatsApp e Messenger, in questi giorni, stanno facendo registrare una mole di messaggi inviati e di iniziative create ad hoc per il periodo che stanno riscuotendo l’apprezzamento degli utenti. Dopo l’idea che ha visto protagonisti i bambini con l’hashtag #andràtuttobene, adesso è arrivata una nuova proposto diventata virale: “Questa sera alle 21:00 tutti sui balconi o in giardino…accendiamo una candela e applaudiamo forte per farci sentire. #tuttoandràbene! Passate parole”, è quanto recita il testo del messaggio.