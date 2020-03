Referendum: Crimi, ‘se rinvio solo per motivi tecnici, noi pronti’**

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Sul referendum per la riforma che sancisce il taglio dei parlamentari, “si dovrebbe provare a mettere in campo ogni misure per non rinviarlo. Anche questa è una grande sfida. Mi rendo conto delle difficoltà in cui siamo, da questo punto di vista siamo pronti ad accettare eventuali valutazioni tecniche che ci suggeriranno un eventuale rinvio. Ma la valutazione deve essere tecnica, non politica. Se fosse necessario un rinvio, siamo pronti”. Lo dice il capo politico del M5S e viceministro dell’Interno, Vito Crimi, ai microfoni di ‘Zapping’, su Radio 1.