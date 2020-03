Come ringiovanire il cervello: bastano semplici attività quotidiane

Una ricerca presentata a Toronto in occasione del meeting annuale della American Academy of Neurology ha coinvolto 1557 individui il cui cervello è stato esaminato con risonanza magnetica: il campione è stato suddiviso in base agli stili di vita, ed in particolare ai livelli di attività svolti settimanalmente.

Si è scoperto che il volume del cervello delle persone poco attive era in media di 871 centimetri cubici, contro un volume di 883 centimetri cubici dei più attivi, una differenza di 12 centimetri cubici, equivalente a quasi 4 anni di invecchiamento cerebrale.

I ricercatori hanno rilevato che bastano semplici attività, come passeggiare, fare giardinaggio, nuotare e danzare per mantenere giovane il cervello, prevenendone il restringimento: il cervello di un individuo attivo sembra infatti più giovane in media di quattro anni rispetto alla sua età anagrafica.

“Questi risultati sono entusiasmanti, perché suggeriscono che le persone possono potenzialmente prevenire la riduzione di volume del cervello e gli effetti dell’invecchiamento sul cervello, semplicemente muovendosi di più“, ha spiegato l’autore dello studio, Yian Gu, della Columbia University.