Schegge di vetro nella salsa di pomodoro: il Ministero della Salute richiama il prodotto [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per Pomodoro Datterino – Salsa Pronta a marchio Iper, prodotto da Bottega di Sicilia srl, nello stabilimento di Vittoria (Ragusa). Il lotto richiamato è il n° D304/19 con scadenze 31/10/22 e 31/12/22, venduto in bottiglie di vetro da 330 grammi ciascuna. Il motivo del richiamo è indicato in presenza di vetro all’interno delle bottiglie. Si consiglia dunque, ai consumatori in possesso di quei lotti, di non consumare e di riportare al punto vendita.