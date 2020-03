Scontro mercantile-peschereccio in Giappone: 13 dispersi

Un incidente ha coinvolto un peschereccio e un mercantile nelle acque al largo del nord del Giappone: 13 persone risultano disperse, secondo quanto confermato dalla guardia costiera.

La collisione è avvenuta intorno alle 22 ora locale, e le cause non sono ancora note.

La nave da carico Guoxing 1, battente bandiera del Belize, con una stazza di 1.989 tonnellate, trasportava circa 3.000 tonnellate di rottami di ferro ed ha rapidamente imbarcato acqua dopo l’incidente: l’equipaggio era composto da 14 persone di nazionalità cinese e vietnamita, 13 delle quali risultano disperse.

Un marinaio vietnamita è stato tratto in salvo da una nave, così come i 15 membri dell’equipaggio giapponese del peschereccio.