Il sesso ai tempi del Coronavirus: “Da evitare il primo vettore di infezione”

In questo periodo di allerta e quarantena in cui gli italiani devono rimanere nelle loro case, molte coppie possono avere alcune domande su come questa pandemia può influenzare i rapporti sessuali. Ecco perché JOYclub, la community basata sulla libertà sessuale, ha preparato una guida in cui la dott.ssa Carla Pohlink, specialista in medicina interna e terapista sessuale, spiega come il coronavirus può influenzare la vita sessuale.

È necessaria una quarantena sessuale?

Il coronavirus si trasmette da persona a persona e i principali fattori di contagio sono: mancata distanza, toccarsi frequentemente il viso e trasmissione da gocce di saliva. JOYclub ha posto alla dottoressa Pohlink alcune domande riguardo alle pratiche sessuali più comuni, ecco alcuni consigli per praticarle in modo sicuro.

Protezione da baci

In questo caso, la saliva è il primo vettore di infezione e si dovrebbero evitare i baci, se si sospetta di essere positivi. Il virus non si trova nello sperma o nelle mucose della vagina ma ovviamente, quando si parla di rapporti sessuali è fondamentale utilizzare sempre il condom.

Sesso anale

il virus non si trova nella secrezione della ghiandola parauretrale, ma in alcuni casi è stato trovato nelle feci. Pertanto, il sesso anale può essere praticato in modo sicuro utilizzando il preservativo e aumentando le misure d’igiene.

Sesso orale

Ci sono situazioni in cui il sesso orale può essere rischioso, soprattutto il cunnilingus. Pertanto, è meglio evitare questo tipo di pratica per non facilitare la diffusione del virus.

Elementi sicuri

Sudore, sperma, dita pulite non sono vettori di infezione, quindi sono elementi sicuri per rapporti sessuali durante questi giorni di quarantena.

Sesso online

In questo momento, bisogna seguire le istruzioni delle autorità e rimanere a casa. Anche quando si parla di sesso, internet ha un ruolo fondamentale poiché consente di mantenere i contatti e socializzare senza lasciare la propria casa, senza rischio di contagio. Inoltre, durante questo periodo, JoyClub offre a tutti gli italiani la possibilità di diventare un membro premium gratuitamente per un periodo di tempo illimitato. Grazie a questa iniziativa, tutti i membri saranno in grado di mettersi in contatto online senza restrizioni, condividere album di foto private, video e altro.

“Date le circostanze in cui viviamo, è molto importante informarsi sulle modalità di contagio ed essere aggiornati su come evitarlo. È responsabilità di tutti noi praticare sesso sicuro in modo da non contribuire all’ulteriore diffusione del virus, ma allo stesso tempo, essere in grado di godere del sesso durante questi giorni in cui dobbiamo rimanere a casa nostra” afferma la dott.ssa Carla Pohlink.