Sesso Paese per Paese: gli italiani amano farlo all’aria aperta ma sono anche i più traditori. Il sondaggio LELO

Gli spagnoli sono amanti ardenti, i francesi sono molto sexy, gli italiani sono incredibilmente romantici: sono effettivamente veri tutti questi stereotipi?

LELO, brand leader nel settore dei sex toy, ha condotto un sondaggio coinvolgendo oltre 4000 persone in Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Italia, Germania, Spagna e Francia per scoprire qualcosa in più sulla loro vita e abitudini sessuali.

Ecco i risultati!

Sesso al primo appuntamento: SI o NO?

Oltre il 50% degli intervistati francesi ha risposto sì, mentre il 72% degli intervistati spagnoli ha risposto negativamente seguiti dalla Germania con il 70% e dagli Stati Uniti con il 60%.

Quanto spesso si pensa al sesso?

Alla domanda su quanto spesso si pensa al sesso, la risposta è stata unanime: la maggior parte di tutti gli intervistati (più del 60%) ha affermato più volte al giorno. Mentre ben il 35% degli spagnoli pensa al sesso una sola volta al giorno.

Chi comunica di più?

I tedeschi sono i più aperti nel comunicare le loro fantasie sessuali ai partner con l’82% che risponde positivamente a questa domanda seguiti dagli italiani (81%).

Chi finge gli orgasmi?

Quando si tratta di fingere orgasmi, siamo lieti di riferire che la maggior parte dei partecipanti, oltre il 77% per ogni paese, non finge. Se andiamo più a fondo e cerchiamo di separare le risposte per genere il 38% delle donne italiane ha dichiarato di aver finto almeno una volta l’orgasmo!

Sesso en plein air

Il sesso all’aperto è stata la più grande sorpresa del sondaggio: ci si aspettava che i canadesi avrebbero conquistato il primato, ma a quanto pare, il 69% degli italiani gode dei grandi spazi aperti, seguiti da Regno Unito e Canada.

Meglio da soli o in coppia?

Oltre l’87% degli inglesi guarda film porno, il 48% di loro lo fa insieme al partner. Solo il 40% degli italiani intervistati invece ama guardare film porno con il proprio partner mentre ben il 70% degli italiani ama usare i sex toy in coppia!

Per finire, chi tradisce di più?

Il 40,6% degli italiani ha tradito il proprio partner mentre la percentuale più bassa si può trovare negli Stati Uniti e nel Regno Unito, entrambi con un 22%.

Come spesso accade, i numeri e il sesso sono una combinazione interessante, l’importante è sempre godersi il sesso, divertirsi, con rispetto e possibilmente senza fingere orgasmi.