Sonda su Marte e nuovo vettore: la Cina non rinuncia allo spazio

Entro quest’anno la Cina intende spedire la sua prima sonda su Marte e varare un nuovo razzo vettore Lunga Marcia, fa sapere il Centro di Lancio Satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale del Sichuan, chiarendo che il programma spaziala cinese andrà avanti senza variazioni, malgrado l’epidemia di nuovo coronavirus.

Il centro annuncia di starsi preparando per l’imminente lancio del satellite BeiDou-3 e il personale tecnico sta lavorando giorno e notte per assicurare il successo della missione. Il centro, che gestisce i siti di lancio di Xichang e Wenchang, condurra’ circa 20 missioni nel 2020, tra cui il primo volo del razzo Long March-5B, il lancio della prima sonda cinese su Marte e il completamento del sistema di navigazione satellitare BeiDou-3. Entro la fine del 2020 pechino intende aver mandato in orbita oltre 60 veicoli spaziale con 40 lanci.

Sono inoltre in corso i preparativi per i voli di prova del razzo vettore Long March-7A, un modello di nuova generazione del vettore di medie dimensioni. La China Aerospace Science and Technology Corporation ha annunciato inoltre che gli ingegneri stanno sviluppando e conducendo le missioni di test dei satelliti Fengyun-4 e Gaofen-5 come previsto. Il produttore di veicoli spaziali ha dichiarato di aver implementato misure per prevenire infezioni da nuovo coronavirus.