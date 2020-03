SOS LILT, in piena emergenza Coronavirus una voce amica per i malati oncologici

“I malati oncologici non sono soli, LILT continua ad essere al loro fianco, anche in questa difficile situazione” ha detto il presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori prof. Francesco Schittulli “la nostra linea verde nazionale SOS LILT è attiva per fornire ai malati oncologici e ai loro famigliari supporto e assistenza psicologica, una voce amica, in questo difficile momento, più che mai necessaria a chi è già più vulnerabile a causa della malattia”. Con l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, e nel rispetto degli ultimi decreti del governo, LILT ha inoltre deciso di rimandare a data da destinarsi la consueta Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, iniziativa che prevede visite di prevenzione in tutta Italia e che coinvolge oltre 500 piazze italiane, dove volontari LILT forniscono alla cittadinanza materiale informativo ed il tradizionale simbolo nutraceutico della SNPO, l’olio extravergine di oliva italiano. “Nonostante questo importante appuntamento rinviato, restiamo in prima linea contro il cancro: SOS LILT risponderà al numero 800998877 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15, la chiamata è anonima e gratuita”.