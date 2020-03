Spazio: nel 2024 le prime piante commestibili coltivate sulla Luna

Obiettivo ambizioso per una ricerca spagnola, di cui riporta i dettagli il quotidiano El Pais: le prime piante commestibili saranno coltivate sulla Luna nel 2024.

Francisco Javier Medina è a capo di un team di scienziati europei che qualche settimana fa ha ricevuto il diploma di riconoscimento del NASA Group Achievement per i suoi progressi nello studio della crescita delle piante nello spazio: le ricerche condotte presso il Centro di ricerca biologica Margarita Salas di Madrid presso cui lavora l’esperto sono la chiave di volta che consentirà gli astronauti di coltivare lattuga, cavoli o soia nella prossima missione con equipaggio sulla Luna, pianificata dalla NASA per il 2024. “Abbiamo ricevuto il premio per i risultati della ricerca sulla crescita delle piantine, che abbiamo condotto in collaborazione con un gruppo di scienziati americani, e per il lavoro di squadra e la collaborazione internazionale coinvolti nel progetto,” ha spiegato lo scienziato. Le indagini sono state condotte nel modulo europeo della Stazione Spaziale Internazionale. “Il nostro obiettivo era capire cosa succede alle cellule e ai geni delle piante nello Spazio, senza gravità e con ambienti diversi da quelli della Terra, al fine di sviluppare strategie che nei prossimi anni consentiranno la coltivazione di specie commestibili su Marte o sulla Luna.”