Spazio: completati i test della prima navetta Orion per la Luna

Completati alla Plum Brook Station della NASA, in Ohio, i test della prima navetta spaziale Orion che volerà in orbita lunare prima di riportare l’uomo sulla Luna nell’ambito del programma Artemis.

Il veicolo spaziale è composto dal modulo di servizio europeo, dal modulo equipaggio e da un connettore: tutti gli elementi hanno ricevuto il visto di omologazione al volo spaziale dopo essere stati sottoposti a vari test, in condizioni simili a quelle che incontrerà durante il viaggio verso la Luna.

Orion è arrivata alla Plum Brook Station il 26 novembre 2019 dove ha affrontato due mesi di test: dopo aver superato la prova di temperatura, la navetta ha superato anche i test d’interferenza elettromagnetica.

Ora la navetta verrà spedita al Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral, in Florida, dove sarà preparata per il lancio.