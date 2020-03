Spazio, incontro tra Fraccaro e il ministro del Lussemburgo: “E’ una nuova frontiera, massima attenzione”

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Italia con delega alle politiche per lo spazio, Riccardo Fraccaro, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Ministro dell’Economia, della Cooperazione e dell’Azione umanitaria del Lussemburgo, Franz Fayot. Si tratta, si legge in una dichiarazione congiunta, del primo incontro bilaterale tra i due Paesi in materia di attività spaziali. Il Lussemburgo investe massicciamente nella tecnologia spaziale e nell’uso pacifico dello spazio e guarda con interesse all’Italia, che vanta un ruolo di leadership a livello globale in questo settore.

“Entrambi i Paesi sono convinti – dichiarano Fraccaro e Fayot – che lo spazio rappresenti una nuova frontiera per l’intera umanità e che esso meriti la massima attenzione poiché i benefici diretti e indiretti in termini di crescita economica, progresso tecnologico, sicurezza, qualità della vita e salvaguardia dell’ambiente – già ora elevatissimi – sono destinati a crescere ulteriormente nel prossimo futuro”. “È emersa – proseguono Fraccaro e Fayot – un’ampia convergenza di vedute su diversi aspetti fondamentali. Italia e Lussemburgo hanno reiterato il proprio apprezzamento per l’esito della conferenza ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea a Siviglia. Infatti l’Italia ha svolto ruolo determinante nella definizione dei programmi spaziali europei e il Lussemburgo ha consolidato la propria posizione all’interno dell’Esa”.

Al centro del colloquio tra il Sottosegretario Fraccaro e il Ministro Fayot, anzitutto, le prossime scadenze a livello europeo, relative in particolare alla nuova legislazione comunitaria nel settore dello spazio. È stata sottolineata la valenza strategica dell’osservazione della Terra con le costellazioni di satelliti Galileo e Copernicus e dell’accesso autonomo allo spazio con il programma Vega, settori nei quali l’Italia esercita un ruolo di primo piano a livello europeo.

È stata poi accolta con favore la buona cooperazione sul piano della messa in orbita del nuovo satellite di osservazione ottica del Lussemburgo Naos realizzato dalla società italiana Ohb-Italia e del satellite Esail sviluppato dalla società lussemburghese Ohb-Luxspace nell’ambito dell’Esa. Italia e Lussemburgo hanno prospettato l’utilità di un coordinamento nei vari contesti internazionali in materia di spazio, in particolare all’interno dell’agenzia spaziale europea, dell’unione europea e delle Nazioni Unite. L’incontro ha così posto le basi per una collaborazione tra i due Paesi in materia di attività spaziali che si auspica possa rafforzarsi sempre più, anche in prospettiva con una specifica intesa.